İsrail'in şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında bu sabah İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Muhammed Ahmed el-Edhem'in (28) cenazesi, Cibalya Mülteci Kampı'nda toprağa verildi. Gazze'deki Cibalya Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Cenaze töreninde sık sık İsrail aleyhine sloganlar atıldı, katillerden hesap sorulması istendi. Edhem'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığına defnedildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Beyt Hanun beldesinin kuzeyinde, sınıra yakın bölgede İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Muhammed Ahmed el-Edhem'in (28) şehit olduğu belirtilmişti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada ise Edhem'in örgüt mensubu olduğu bildirilmişti.



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