0553 313 94 23

İsrail'in şehit ettiği Filistinli sağlık çalışanı toprağa verildi

Filistinli gönüllü sağlık çalışanı genç, Beytullahim'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

27 Mart 2019 Çarşamba 17:36
İsrail'in şehit ettiği Filistinli sağlık çalışanı toprağa verildi

BEYTULLAHİM (AA) – İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında şehit ettiği 18 yaşındaki Filistinli gönüllü sağlık çalışanı Sacid Mezher toprağa verildi.

Beytullahim kentindeki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli gencin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Kamptaki camide kılınan cenaze namazının ardından Mezher'in naaşı bölge mezarlığında dualarla defnedildi.

İsrail askerleri bu sabah Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, tepki gösteren kamp sakinlerine de göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etmişti. Görgü tanıkları, baskın sırasında İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığını aktarmıştı.

Yaralılar arasında yer alan gönüllü sağlık çalışanı 18 yaşındaki Sacid Mezher'in daha sonra şehit olduğu haberi gelmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:36
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt kökenli kardeşlerim gelin HDP'nin, PKK'nın oyununu bozun. Sizleri istismar etmelerinin önüne geçin. Gelin, anaları ağlatan, kanımızı döken, canımızı alan, huzurumuza kasteden teröristleri, bölücüleri birlikte tasfiy
    1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    2. Erdoğan: "Kandil'de kaçacak delik..
    3. Eski genel müdürlerden Kardemir’e..
    4. Fişleme çağrısı yaptı: Müslümanların..
    5. Genç kızın iç çamaşırında 275 gram..
    6. Piyasalarda gün sonu
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde..
    8. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    9. AK Parti'li Budak'ın şehit edilmesi..
    10. MYP Batman’da Olağan Kongresi’ni..
    11. "Kuru kayısılar daha uzun süre..
    12. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    13. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil'de..
    14. Brüksel'de taşımacılardan protesto
    15. "Tralleis, 12 aylık kazı alan..
    16. Siyonist İsrail'in hava saldırısında..
    17. Hayvan hırsızları Mobese'den bulundu
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    19. Menderes OSB başvurusu seçimden sonraya
    20. Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama
    21. Borsa günü sert düşüşle tamamladı
    22. Bakan Yardımcısı İnce: “Bölgeye örnek..
    23. Borsa günü düşüşle tamamladı
    24. Koruma altındaki tarihi köprü parka..
    25. Fatsa Huzurevi için imza protokolü
    26. Galatasaray'a UEFA'dan şok! Rapor..
    27. Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat..
    28. Korean Air hissedarları başkanın..
    29. Bahçeli: Zillet İttifakı Milli..
    30. Heniyye'den sert sözler: Bu kabul..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek