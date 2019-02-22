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İsrail’in saldırılarına protesto: Amaç Mescid-i Aksa'nın yerine Süleyman Mabedi inşa etmek!

17 Şubat Pazar günü işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksâ’ya baskın düzenleyerek “Bazı Müslümanların Rahmet Kapısında namaz kılmalarını” bahane göstererek merdivenlerin başındaki demir kapıya kilit vurmasıyla başlayan olaylarda onlarca Kudüslü darp edilerek tutuklandı.

22 Şubat 2019 Cuma 23:08
İsrail’in saldırılarına protesto: Amaç Mescid-i Aksa'nın yerine Süleyman Mabedi inşa etmek!

17 Şubat Pazar günü işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksâ’ya baskın düzenleyerek “Bazı Müslümanların Rahmet Kapısında namaz kılmalarını” bahane göstererek merdivenlerin başındaki demir kapıya kilit vurmasıyla başlayan olaylarda onlarca Kudüslü tutuklandı.

Kudüslüler, işgalci İsrail güçlerinin 17 Şubat Pazar günü müdahalesini sadece basit bir demir kapının zincirlenmesinden ibaret olmadığının, konunun nihai olarak Mescid-i Aksâ’yı yıkma ve yerine iddia edilen "Süleyman Mabedi"ni inşa etme projesinin bir adımı olduğunu belirterek Mescid-i Aksa’yı savunmak için namazlarını Rahmet Kapısında kılmaya başladı.

İşgalci İsrail’in bu Mescid-i Aksa’nın içinde bulunan Rahmet Kapısı’na bu hukuksuz müdahalesini protesto etmek için Cuma namazı sonrasında Fatih Camii avlusunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Uluslararası Genç Aktivistler Derneği, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği, Filistin Dayanışma Derneği, Nisa-ül Aksa Derneği, Burak Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı temsilcilerinin hazır bulunduğu basın açıklamasını Uluslararası Minber-i Aksa Derneği BaşkanıAbdullah Cahit Dinç yaptı.

"Amaç Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Mabedi'ni inşa etmek"

Bugün burada Siyonist İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksâ üzerine yaptığı hain planları ifşa etmek ve tüm bunlara dur demek için toplandık. Herkes bilmelidir ki bugün Kudüs’te yaşanan Rahmet Kapısı olayları sadece bir demir kapıya vurulan zincirden ibaret değildir. Siyonist İsrail’in, Mescid-i Aksâ’yı ele geçirmek için sinsice yürüttüğü ve tüm dünyadan gizlemeye çalıştığı planın bir parçasıdır.” sözleriyle konuşmasına başlayan Dinç, “Rahmet Kapısı, sadece Mescid-i Aksâ’nın kapılarından bir kapı değildir. Burası içerisinde binalarında bulunduğu Mescid-i Aksâ’nın en önemli mekanlarından birisidir. Geçtiğimiz Pazar günü uydurma bahanelerle Mescid-i Aksâ’ya baskın düzenleyen Siyonist İsrail askerleri bu mekanın kapısına kilit vurmuş ve adeta Mescid-i Aksâ’nın bir parçasını işgal etmeye ve zimmetine geçirmeye çalışmıştır. Her zamanki gibi Mescid-i Aksâ’yı yalnız bırakmayan Şerefli Kudüs halkı bu olay karşısında sessiz kalmammış ve vurulan zincirleri kırarak yüreklerimize su serpmiştir.” dedi.

"İslam aleminin namusunu koruyan Kudüs halkı, Rahmet Kapısında nöbet tutuyor"

Rahmet Kapısı olaylarında Kudüslülerin cesaretine vurgu yapan Dinç, “O gün canları pahasına orada bulunan Kudüslü gençler “Canımız Kanımız Feda Olsun Aksâ’ya” demişlerdir. Yediği bu tokadı hazmedemeyen Siyonist İsrail Pazartesi günü burada namaz kılan Müslümanları darp etmiş ve birçoğunu gözaltına almıştır.

Geri adım atmamaya kararlı olan ve tüm İslam aleminin namusunu koruyan Kudüs halkı, bu gün hala Siyonist İsrail askerleri ile mücadele ederek Rahmet Kapısında nöbet tutmaktadır.

Siyonist İsrail, Rahmet Kapısına zincir vurarak Müslümanların tepkisini ölçmeyi ve Mescid-i Aksâ’yı mekânsal olarak bölmeyi hedeflemektedir. Ancak Siyonist İsrail bilmelidir ki; tüm Müslümanların kalbi Kudüs’te atmaktadır. Bu mübarek mekâna yapılan her saldırı tüm İslam alemine yapılmış bir saldırıdır. Kudüslü kardeşlerimiz yalnız değildir. Kudüs’e selam olsun! Mescid-i Aksanın muhafızları olan Kudüs halkına selam olsun!” sözleriyle orada yaşananları özetledi.

"Mescid-i Aksâ’dan kirli ellerinizi çekin"

“Ey Siyonistler! Rahmet Kapısına yapmaya çalıştığınız müdahale, Hayber olup suratınıza bir tokat gibi çarpılmadan derhal Mescid-i Aksâ’dan kirli ellerinizi çekin. 71 yıldır kan ve gözyaşından başka bir şey getirmediğiniz topraklardaki zulümlerinize son verin. Mescid-i Aksâ’yı zamansal veya mekânsal olarak bölme hayalinden vazgeçin. Müslümanlar için Mekke ve Medine ne ise Kudüs’te odur. Biz biliyoruz ki Kudüs kurtulursa Ümmet kurtulur. Ve burada söz veriyoruz ki Kudüs özgür olana kadar durmayacağız ve susmayacağız” diyerek sözlerini tamamlayan Dinç, İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksâ’nın değil içerisine herhangi bir taşına bile müdahale etmesinin kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Basın açıklaması sık sık Fatih camii avlusunda toplananların “Kanımız canımız feda olsun Aksa’ya, Küdüs’e selam direnişe devam.” sloganlarıyla kesildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:08
  1. Abdullah Cahit Dinç
  2. Mescid-i Aksâ
  3. Süleyman Mabedi
  4. Rahmet Kapısı
  5. İşgalci İsrail
  6. Fatih Camii
  7. Uluslararası Genç Aktivistler Derneği
  8. Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği
  9. Filistin Dayanışma Derneği
  10. Nisa-ül Aksa Derneği
  11. Burak Derneği
  12. İHH İnsani Yardım Vakfı
  13. Uluslararası Minber-i Aksa Derneği

YORUM YAZ

  • nostaljinostalji30 dk önce
    Kendi Ülkesi ve toprağı dilediğini yılar dilediğini yapar , kime soracak?

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