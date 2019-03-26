İsrail’in saldırıları nedeniyle bir cami kullanılmaz hale geldi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir cami kullanılamaz hale geldi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir cami kullanılamaz hale geldi.

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesindeki Ömer Bin Abdulaziz Camii’ne saldırı düzenledi. Saldırının ardından caminin içinden alevler ve dumanlar yükseldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri uzun süren bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Saldırı sonucu kimsenin yaralanmadığı ifade edilirken, cami kullanılmaz hale geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.