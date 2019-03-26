0553 313 94 23

İsrail'in saldırıları Gazze'de birçok aileyi evsiz bıraktı

26 Mart 2019 Salı 20:08
İsrail'in saldırıları Gazze'de birçok aileyi evsiz bıraktı

GAZZE (AA) - İsrail ordusunun Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırıları nedeniyle birçok Filistinli aile evsiz kaldı.

İsrail, dün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Hamas'a ait noktaları vurduğunu duyursa da sivil yerleşim bölgeleri de bombaların hedefi oldu.

Saldırılar sonucunda birçok Filistinli aile, evlerini ve bütün eşyalarını kaybederken özellikle çocuklar büyük korku yaşadı.

- 8 daireli apartman tamamen yıkıldı

İsrail'in saldırılarında zarar gören yapılar arasında Gazze'nin batısında yaşayan 55 yaşındaki Hanan eş-Şeva'nın evi de yer aldı.

AA muhabirine konuşan Şeva, kendi evinin bombardımanda kısmen zarar gördüğünü, yakınlarında ikamet eden kızının yaşadığı 8 daireli apartmanın ise yerle bir olduğunu belirtti.

Bombalanan bölgenin askeri bölge değil, yerleşim yeri olduğuna dikkati çeken Şeva, İsrail'in saldırıları nedeniyle kızının ve damadının zor durumda kaldığını, zaten üniversite mezunu olmalarına rağmen işsiz olduklarını, şimdi ise evlerini ve mallarını da kaybettiklerini söyledi.

Torunlarının ise büyük korku yaşadığına işaret eden Şeva, şu an yanında bulunan torununun korkuyla evden yalın ayak ve elbisesiz çıktığını, onu soğuktan korumak için komşudan ödünç kıyafet aldıklarını dile getirdi.

İsrail'in saldırısı sırasında oğlunun yaklaşan düğününü tebrik için gelen misafirleri evinde ağırladığını aktaran Şeva, "Bombardımanın ardından bölgedeki herkes evinden çıktı. Çoğunun üzerinde mont ya da ayakkabıları yoktu." dedi.

Şeva, saldırılar nedeniyle halkın endişe ve korku yaşadığını, özellikle çocukların çok korktuğunu ifade etti.

Gazze'den atılan bir roket, dün sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, bunun üzerine İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Hamas, dün yerel saatle 22.00'de Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş, ancak buna rağmen İsrail bombardımanı sabaha kadar devam etmişti.

- 10 Filistinli yaralandı

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nden sabah yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi, Multezim Sigorta Şirketi binası, Nasır Mahallesi'nde iki apartman, bir sürücü kursu, Han Yunus'taki balıkçı limanı ile 20 tarım alanı vuruldu." bilgisine yer verilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 20:08
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okullar ne zaman tatil olacak? MEB 2019 yaz tatili
    1. Okullar ne zaman tatil olacak? MEB..
    2. Gaziantep'te çim biçerken çatıdan..
    3. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    4. Galatasaray-Trentino Itas maçından..
    5. Narenciye paketleme tesisinde yangın
    6. Almanya'da İsrail'e satılan..
    7. Picasso’nun çalınan tablosu 20 yıl..
    8. Atiker Konyaspor’da Başakşehir..
    9. Enerji Bakanı Dönmez: “Karadeniz’de de..
    10. E- Okul giriş ekranı sorgulama | VBS..
    11. GSO’da teknoloji toplantısı
    12. Kazakistan Senato Başkanı Nazarbayeva..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da
    14. İmamoğlu: “Ankara’dakiler bizi..
    15. Bakan Selçuk’un Siirt temasları
    16. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e..
    17. Amerika'dan İran'a yaptırım!
    18. Soğanın faydaları nelerdir?
    19. İsrail'in saldırıları Gazze'de birçok..
    20. Galatasaray taraftarından büyük..
    21. İmamoğlu test sürüşü yapılmış işi vaat..
    22. Telefon hırsızı yakalandı
    23. Ordu’da trafik kazası: 5 yaralı
    24. Takıntı hastalığı nedir? Belirtileri..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Siyaset beyaz..
    26. Bakan Ersoy: Stratonikeia ikinci Efes..
    27. Mozambik'teki Idai kasırgasından 1..
    28. Bakan Gül'den "Rabia Naz" tweeti
    29. Medipol Başakşehir'de Konyaspor maçı..
    30. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı