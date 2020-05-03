İsrail'in rapor ortaya çıktı: Türkiye ile İran savaşırsa kazanan...

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, Afrin'de yaşanan saldırıyla ilgili yaptığı değerlendirmede önemli bilgiler aktardı.

Adnan Zentürk, konuşmasında İsrail merkezli önemli bir rapora dikkat çekti.

29 Mart 2020'de merkezi Kudüs olan ve İsrail'in devlet stratejilerini belirleyen kurumu Begin-Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi’nce yayımlanan rapor, Dmitri Shufutinsky imzasını taşıyor.

Zentürk'ün açıklamalarının ilgili kısmı şu şekilde

Raporda İsrail'in, Suriye coğrafyasında bir Türkiye-İran kapışması beklediği ve Suriye'nin de katılacağı bu çatışmanın her iki tarafı da çürüteceğini umduğu, ayrıca bu gelişmelerin İran'dan kurtulma sürecini hızlandıracağı ve Türkiye'de de çok ciddi gelişmelere yol açacağı beklentisi içinde olduğu ifade ediliyor.

Rapora göre Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi, İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor. Taraflar arasındaki çatışmaların tetiklenmesi gerektiği söyleniyor.

İsrail, Suriye coğrafyasında Türkiye ve İran'ı karşı karşıya getirerek, bundan nemalanmayı çok önceden planlamış gözüküyor. Şu anda Suriye'de, Siyonizm ve bağlantısındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin üzerinde durduğu asıl mevzu, bir Türk-İran çatışmasıdır. Bu çatışmayı biz ya da İranlılar çıkartmasa da birileri bunu çıkartmaya çalışacak.

İsrail'in hali hazırdaki Savunma Bakanı Naftali Bennett çıktı dedi ki "Biz artık İran’ı Suriye’den silah zoruyla kovma aşamasına geldik ve bu planı da yürürlüğe soktuk."

Bennett, ocak ve şubat 2020’de de açıklamalar yapmıştı. O zaman pek dikkate almamıştım. O tarihlerde demişti ki "Biz bir yıllık plan çerçevesinde, İran’ın en geç 2021 Ocak ayında, Suriye’den tamamen çıkması üzerine bir plan hazırladık ve bunu uygulamaya koyduk."

İran’ın Suriye’den atılması süreci, ABD, Rusya ve İsrail arasında anlaşmayla planlanmışsa bu da işleyebilir. O zaman İsrail’e yakın bütün bölgeler mesela Golan, İsrail’in kontrolü altına girebilir. Amerika Golan’ı boşuna İsrail’e vermedi. İsrail, Filistin’de yeni toprak ilhaklarına boşuna hazırlanmıyor anlaşılan.

Şu gerçek. BAE ve İsrail, İran ve Türkiye’yi Suriye’den çıkarmaya çalışıyor. Sadece İran’ı değil. Bununla aynı zamanda Türk-Arap gerginliğini de harekete geçirmek istiyorlar.