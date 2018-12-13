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İsrail'in öldürdüğü 2 Filistinliyi Kassam Tugayları sahiplendi

13 Aralık 2018 Perşembe 14:29
İsrail'in öldürdüğü 2 Filistinliyi Kassam Tugayları sahiplendi

GAZZE (AA) - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin bu gece öldürdüğü Salih Ömer Salih el-Bergusi ve Eşref Nualve'nin Kassam üyesi olduğunu açıkladı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin öldürdüğü Nealiva ve Bergusi'nin Kassam üyesi olduğu belirtilerek, direnişin Filistin topraklarında devam edeceğine işaret edildi.

Batı Şeria'da direnişi bitirme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanacağı vurgulanan açıklamada, "İsrail, Batı Şeria'da güven, güvenlik ve istikrar hayali kurmamalı. Batı Şeria'da kül altından yanmaya devam eden ateş işgalci İsrail'i hiç beklemediği bir şekilde yakacaktır." denildi.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesindeki saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

İsrail ordusu da gece yaptığı açıklamada, pazar akşamı Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih el-Bergusi'nin silahlı bir operasyonda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:29
  1. Eşref Nealiva
  2. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları
  3. Salih Ömer Salih el-Bergusi (29)

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