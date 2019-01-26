İsrail'in naaşını alıkoyduğu Filistinlinin cenaze töreni
- İsrail'in naaşını 40 gün boyunca alıkoyduğu Filistinli son yolculuğuna uğurlandı26 Ocak 2019 Cumartesi 15:54
RAMALLAH (AA) - İsrail askerleri tarafından aralık ayında vurularak şehit edilen Filistinlinin naaşı 40 gün sonra ailesine teslim edildi.
İsrail güçlerinin "aracıyla askerlere saldırdığı" iddiasıyla şehit ettiği Filistinli Hamdan el-Arda'ya (60) naaşın tesliminin ardından cenaze töreni düzenlendi.
Cenin kentinde düzenlenen törene yüzlerce Filistinli katıldı. Arda'nın naaşı, Cenin kentinin Arabe beldesinde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.
Filistinli Hamdan el-Arda, Aralık 2018'de El-Bire kentinde "askerlere aracıyla saldırdığı" iddiasıyla İsrail güçlerince şehit edilmişti.
YORUM YAZ