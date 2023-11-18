  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Brent petroldeki yön arayışı sürüyor, akaryakıt sektörü merakla bekliyor: Brent petrol ne kadar, kaç dolar?

Kadına yönelik şiddet sahneleri nedeniyle büyük tepki çekmişti: Fox'un dizisi Hudutsuz Sevda'ya RTÜK'ten ceza

Altında bu beklenmiyordu! Altını olanlar: Gram altın 1.830 lira! Altın bu fiyatlardan işlem görüyor! İşte altın fiyatları

Ünlü dev otomotiv şirketi hisselerini satışa çıkardı: haber piyasayı salladı! 'Borsada yer yerinden oynayacak'

Ünlü otomobil şirketi iflas etti! Merakla beklenen model iptal oldu, binlerce kişi işsiz kalacak

Türkiye'ye çok kötü haber! 2030 yılında maalesef azalacak, herkesin elini taşın altına koyması gerekecek

Cihat Yaycı, Mahmud Abbas'ın Türkiye kararını açıkladı: Ankara'nın teklifini reddetti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu: Karadeniz’de NATO ve ABD’yi istemiyoruz

AK Parti'den İsrail'in Türk basınına saldırısına tepki

Ömrünü İslami değerlere küfürle geçirip bu özgüveni yaşamak!
Gündem İsrail'in mülteci kampına saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti
Gündem

İsrail'in mülteci kampına saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-11-18 07:05:00 -
İsrail'in mülteci kampına saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Filistin devlet televizyonu ve Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına SİHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bombalanan binada alevler yükselirken, ciddi maddi hasar oluştu.

Alper Tan: Soykırımcı İsrail'i soykırımcı devletler destekliyor!
Alper Tan: Soykırımcı İsrail'i soykırımcı devletler destekliyor!

Gündem

Alper Tan: Soykırımcı İsrail'i soykırımcı devletler destekliyor!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mücahidler İsrail askerlerini tekbirlerle vurdular! Katil siyonist sürüne sürüne can verdi
Mücahidler İsrail askerlerini tekbirlerle vurdular! Katil siyonist sürüne sürüne can verdi

Gündem

Mücahidler İsrail askerlerini tekbirlerle vurdular! Katil siyonist sürüne sürüne can verdi

Mücahitlerin Sözcüsü Ebu Ubeyde bu sefer İsrail halkına seslendi!
Mücahitlerin Sözcüsü Ebu Ubeyde bu sefer İsrail halkına seslendi!

Gündem

Mücahitlerin Sözcüsü Ebu Ubeyde bu sefer İsrail halkına seslendi!

New York'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
New York'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Dünya

New York'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23