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"İsrail'in Mescid-i Aksa hakkındaki kararlarına uymayacağız"

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti, İsrail mahkemesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın kapatılması yönünde aldığı kararı kınadı- Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri:- "İsrail'in Mescid-i Aksa hakkında verdiği herhangi bir karara uymayacağız. İsrail hükümetini, tansiyonun yükselmesi ve çatışmaların çıkmasından sorumlu tutuyoruz"

17 Mart 2019 Pazar 19:25
"İsrail'in Mescid-i Aksa hakkındaki kararlarına uymayacağız"

KUDÜS (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti, İsrail mahkemesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın kapatılması yönünde aldığı kararı kınadı.

Kudüs Yüksek İslam Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin, Rahmet Kapısı'nın geçici olarak kapatılması yönünde aldığı kararı İsrail basınından öğrendiklerini, kurumlarına bu yönde herhangi bir tebligat gönderilmediği ifade edildi.

AA muhabirine konuşan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri de, kararın geçersiz olduğunu belirterek, "Mescid-i Aksa'nın İsrail mahkemelerinin üstünde yer aldığına inanıyoruz. Aksa bu mahkemelerin kararlarına boyun eğmez." dedi.

Sabri, "İsrail'in Mescid-i Aksa hakkında verdiği herhangi bir karara uymayacağız. İsrail hükümetini, tansiyonun yükselmesi ve çatışmaların çıkmasından sorumlu tutuyoruz." diye konuştu.

- Filistin Dışişleri Bakanlığı da karara tepkili

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kararın çok bariz olduğu, İsrail'in sadece Rahmet Kapısı'nı değil tüm Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye odaklandığı belirtildi.

Açıklamada, Aksa'yı saran tehlikelerin zamansal bölünmeye odaklanmayı ve mekansal bölünmeye götürecek işgalci girişimlerin uygulanmaya başlanmasını hedeflediği aktarıldı.

İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'nın geçici olarak kapatılması yönünde karar vermişti. Mahkeme ayrıca, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden Rahmet Kapısı'na ilişkin davaya en geç 60 gün içerisinde cevap verilmesini istemişti.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

- Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat'ta zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından Filistinliler 16 yıl aradan sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.









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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:25
  1. Filistin
  2. rahmet kapısı

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