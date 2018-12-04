İsrail'in Lübnan sınırındaki "tünel" operasyonu

BEYRUT (AA) - Lübnan ordusu, güneydeki sınır bölgesinde durumun sakin ve istikrarlı olduğunu, İsrail tarafındaki hareketliliğin takip edildiğini bildirdi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "düşman İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinde sınır bölgesinde tüneller iddiasıyla operasyon başlattığına" işaret edilerek, ülkenin güney bölgesinde durumun sakin ve istikrarlı olduğu belirtildi.

İsrail'in kendi sınırlarında başlattığı operasyonun yakından takip edildiğine vurgu yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde gerilime yol açacak bir durum olmaması için ordunun, ülkedeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak sınır hattı boyunca görevine devam ettiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, ordunun beklenmedik her türlü gelişmeye karşı hazırlıklı olduğu ifade edildi.



-UNIFIL, İsrail'in kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı

Bu arada UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, iki ülke arasında yer alan Mavi Hat'ta tünelleri bulma çalışmaları kapsamında bir operasyon başlattığına dair UNIFIL'i bilgilendirdiği ifade edildi.



UNIFIL görev bölgesinde sükunetin hüküm sürdüğü ve bunun sürmesi için ilgili muhataplarla çalışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerginliğe yol açabilecek her türlü yanlış anlamanın önüne geçmek ve bölgedeki istikrarı sürdürmek amacıyla UNIFIL askerleri, Lübnan silahlı kuvvetleriyle birlikte Mavi Hat boyunca devriyelerini artırmış durumda. UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col, hem Lübnan silahlı kuvvetleri hem de İsrail ordusuyla iletişim halindedir. Del Col, her türlü gerginliği bertaraf etmek için tarafları UNIFIL ile irtibat ve koordinasyon mekanizmalarını kullanmaya davet etti."

- Cumhurbaşkanı Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisini kabul etti

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard'ı başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Lübnan'daki gelişmelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, Richard'ın Lübnan-İsrail sınırındaki son gelişmeleri konuştuklarını söylediği kaydedildi.

İsrail ordusu, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğunu öne sürerek, bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlattığını duyurmuştu.

"Günlerce" sürebileceği belirtilen operasyonun İsrail topraklarında sınırlı kalacağı aktarılan açıklamada, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadeleri kullanılmıştı.