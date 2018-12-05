İsrail’in Lübnan sınırındaki operasyonu devam ediyor

METULA (AA) - İsrail’in Hizbullah örgütüne ait olduğunu söylediği tünelleri ortaya çıkarmak ve imha etmek için dün sabah Lübnan sınırında başlattığı operasyon devam ediyor.



İsrail’in Lübnan sınırında başlattığı ve “Kuzey Kalkanı” ismi verilen operasyon ikinci gününe girdi.



Lübnan sınırında devam eden operasyonda İsrail'e ait çok sayıda iş makinesinin kazı çalışması yaptığı gözlendi.



İsrail askerleri operasyonun devam ettiği sınıra yakın bölgelere gazeteciler dahil kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.



Operasyonun devam ettiği bölgelerinden biri olan İsrail’in Lübnan sınırındaki Metula beldesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, Kuzey Kalkanının amacının Hizbullah’a ait olduğunu dile getirdiği ve Lübnan tarafından başlayıp İsrail topraklarının içlerine kadar ulaşan söz konusu tünellerin tespit edilip imha edilmesi olduğunu aktardı.



Conricus, şu ana kadar bir tüneli ortaya çıkardıklarını ve bu tünelin imha edilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğunu söylediği tünelin 40 metre İsrail topraklarının içerisine kadar ulaştığını dile getirdi.



Hizbullah’ın bu tünelleri Lübnan’dan İsrail'e saldırı düzenlemek için kazdığını ileri süren Conricus, “Bu tünelleri kazarak onlar (Hizbullah) İsrail’in egemenliğini ve Birleşmiş Milletler’in 1701 sayılı kararını ihlal etti.” cümlesini kurdu.



-“Operasyonun ne kadar süreceğine ilişkin takvim yok”



Operasyonun sınırın farklı bölgede devam ettiğini dile getiren Conricus, Kuzey Kalkanının İsrail sınırları içerisinde düzenlendiğini kaydetti.



Bölgede Hizbullah’a ait birkaç tünelin olduğundan haberdar olduklarını ve bu tünelleri bularak imha edeceklerini dile getiren Conricus, “Operasyonun ne kadar süreceğine ilişkin bir takvim yok. Gerekli sonuçları elde etmek için tamamlamamız gereken bir misyon var. Bu misyondaki amaç Hizbullah’a ait tüm tünelleri bulup ortaya çıkarmak ve imha etmek.” ifadelerini kullandı.



İsrail ordusu, dün sabah Lübnan sınırında Hizbullah’a ait olduğunu söylediği tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için Kuzey Kalkanı operasyonunu başlatmıştı.

Hizbullah'tan ise İsrail ordusunun operasyonuna ve tünel kazdığı iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

- UNIFIL'in kuruluşu



Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti.



Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.



BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurması için yardım etmek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.





