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İsrail'in Lübnan hava sahasındaki ihlalleri sürüyor

- İsrail keşif uçuşları, başkent Beyrut'ta dün iki İHA'nın düşmesinin ardından devam ediyor

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:36
İsrail'in Lübnan hava sahasındaki ihlalleri sürüyor

BEYRUT (AA) - İsrail keşif uçuşlarının, başkent Beyrut'ta dün 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesinin ardından devam ettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'e ait bir İHA'nın halihazırda ülkenin doğusundaki Baalbek kenti üzerinde uçuş yaptığını duyurdu.

Lübnan ordusundan konuya dair yapılan yazılı açıklamada da İsrail'e ait keşif uçaklarının dün yerel saatle 11.00'den itibaren güney sınırından ülkeye girerek hava sahasını ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'e ait İHA'ların, ülkenin güneyindeki birçok bölge üzerinde yaptığı uçuş ihlallerinin bugün 00.35'e kadar devam ettiği kaydedildi.

- Ne olmuştu?

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde dün gece İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

- Beka'daki FHKC/GK hedefleri vurulmuştu

Lübnan resmi ajansı, ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevzilerin gece saatlerinde 3 hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Ülke medyasında ise Doğu Lübnan Dağları olarak bilinen bölgeye yönelik hava saldırılarının İsrail tarafından gerçekleştirildiği haberleri yer aldı.

- FHKC/GK, Esed rejimi saflarında yer alıyor

FHKC/GK, 24 Nisan 1968'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden (FHKC) ayrılarak kurulan Filistinli silahlı bir grup.

Merkezi Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Ahmed Cibril liderliğindeki FHKC/GK, İsrail ile siyasi müzakerelere karşı milliyetçi sol gruplardan biri olarak biliniyor.

Kuruluşundan sonraki yıllarda Lübnan'ın güney kesiminde yaşanan Filistinli ayaklanmalara katılan ve İsrail'e yönelik eylemler gerçekleştiren FHKC/GK, Suriye ve Lübnan'daki Filistinli mülteci kamplarında nüfuzunun yanı sıra Lübnan'ın Suriye sınırına yakın dağlık bölgelerde de silahlı kamplara sahip bir örgüt.

Suriye'deki iç savaşta Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan FHKC/GK, ABD'nin yanı sıra Kanada ve Avrupa Birliği tarafından "terörü besleyen bir örgüt" olarak tanınıyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:36
  1. FHKC/GK
  2. hava sahası
  3. İsrail
  4. Lübnan

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