İsrail'in Lid kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Filistinli şehidin cenazesinde çıkan olaylar sebebi ile İsrail'in Lid kenti karıştı.

Lid'de gece sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Terörist İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, sokağa çıkma yasanın yerel saat ile 21.00 ila 04.00 arasında geçerli olacağını söyledi.

Uygulamanın kaç gün süreceğinin henüz belli olmadığını belirten Rosenfeld, buna “sahadaki duruma bakarak” daha sonra karar vereceklerini söyledi.

Lid'de olağanüstü hal ilanı

Lid'de bir Yahudi işgalci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti. Tören sırasında çevrede bulunan bazı Yahudi işgalcilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile işgalci terörist İsrailliler arasında gerginlik yaşanmıştı. Terörist İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri gözaltına almıştı. Filistinliler ise polise taş ile şişe atarak karşılık vermiş ve olaylarda Filistinliler ile bazı polisler yaralanmıştı.