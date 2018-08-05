İsrail'in ırkçı yasası Filistinlilerin dönüşünü daha da zorlaştıracak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Yahudi Ulus Devlet' yasası ile İsrail'de yaşayan Filistinlilere yönelik aile birleşim anlaşmasının daha da zorlaştırılacağının sinyalini verdi.

Başbakan Netanyahu, bugün yapılan haftalık olağan kabine toplantısında İsrail vatandaşı olan ancak Yahudi olmayanları ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşürdüğü belirtilen tartışmalı "Yahudi ulus devlet" yasasına yönelik eleştirilere cevap verdi.

Netanyahu, yasaya karşı çıkan ve dün başkent Tel Aviv'de İsraillilerin de destek verdiği on binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenleyen Dürzi Arapların yanı sıra İsrail ordusunda görev alan diğer azınlıklar ile İsrail toplumu arasında "derin" bir bağ olduğunu söyledi.

Bu bağın korunması ve güçlendirilmesi için özel bir bakanlık komitesi kurulacağını söyleyen Netanyahu, bu sayede İsrail'e bağlılık gösteren ancak Yahudi olmamaları sebebiyle Yahudi ulus devlet yasasıyla ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşen azınlıkların memnun edileceğini dile getirdi.

'FİLİSTİNLİLERİN GİRİŞİNİ ENGELLEYECEK'

Başbakan Netanyahu, tartışmalı yasayla İsrail'de yaşayan Filistinlilerin, İsrail dışında yaşayan soydaşlarıyla yaptıkları evlilikten doğan hakları olan aile birleşme anlaşmasının daha da zorlaştırılacağını söyledi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması"nın ardından birçok Filistinlinin aile birleşimi sayesinde İsrail'e geldiğini belirten Netanyahu, "Bu yasa aile birleşim anlaşmasının 'istismar edilmesini' ve Filistinlilerin İsrail'e 'kontrolsüz' girişini engellemeye yardımcı olacak." diye konuştu.

İsrail'de yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli başta işgal altındaki Batı Şeria olmak üzere diğer bölgelerde yaşayan soydaşları ile yaptıkları evliliğin ardından eşlerini aile birleşim anlaşması sayesinde ülkeye getirme hakkına sahip.

Ancak, İsrail vatandaşı Filistinlilerin aile birleşme anlaşmasından yararlanması İsrail'in çıkardığı zorluklar sebebiyle neredeyse imkansız. Uzmanlara göre, aile birleşiminden yararlanmak isteyen Filistinlilerin yaptığı 100 başvurudan yalnızca 15'i uzun bir bürokratik sürecin ardından kabul ediliyor.

İsrail'in "Kanal 2" televizyonunun haberine göre, geçen ay yapılan kabine toplantısında Filistinli 100 ailenin birleşme anlaşmasından yararlanmasına istihbarat birimlerinin onay verdiğinin ortaya çıkması nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

Habere göre, Savunma Bakanı Avigdor Liberman, karara onay veren İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet Başkanı Nadav Argaman'ı eleştirerek, "Ben savunma bakanı olduğum sürece hiçbir Filistinli aile birleşme anlaşmasından yararlanamaz." demişti.

YAHUDİ ULUS DEVLET YASASI

İsrail meclisinde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada yer alan "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." ifadesiyle Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği belirtiliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ediyor ancak 1948'de vatanlarından sürdükleri Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı ise reddediyor.