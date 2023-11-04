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Dünya İsrail'in İHA'sı Hamas lideri İsmail Haniye'nin evini hedef aldı! İsrail'den itiraf açıklaması
Dünya

İsrail'in İHA'sı Hamas lideri İsmail Haniye'nin evini hedef aldı! İsrail'den itiraf açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-04 23:15:00 - 2023-11-04 23:22:11
İsrail'in İHA'sı Hamas lideri İsmail Haniye'nin evini hedef aldı! İsrail'den itiraf açıklaması

İsrail'e ait insansız hava aracı, bölge dışında bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evine füze attı. Dünyaya duyurdu!

İsrail'e ait insansız hava aracı, bölge dışında bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evine füze attı.

İsrail'e ait insansız hava aracı Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evini füzeyle vurdu.

İsmail Haniye, 2016 yılından beri Katar'ın başkenti Doha'da yaşıyor. Güvenlik açısından Hamas liderleri genellikle yurtdışında kalıyor. Haniye'nin Gazze'deki evine düzenlenen saldırıda zarar görenlerin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

İsrail Gazze'nin batısında El Nasr Çocuk Hastanesi'nin giriş kısmına saldırı düzenledi.

Ne olmuştu!
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Yine dün gerçekleştirilen saldırılarda da sivillerin yoğun olduğu noktalar hedef alınmıştı.

Gazze'deki Hamas hükümeti, İsrail'in bölgenin en büyük hastanesi olan El Şifa hastanesi yakınında bir ambulans konvoyunu vurduğunu açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'den güneydeki Refah Sınır Kapısı'na doğru giden ve ağır yaralı insanları taşıyan bir ambulans konvoyunu" hedef aldığı belirtildi.

İSRAİL AMBULANS VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıyan ambulansın" hedef alındığı iddia edildi.

SIĞINMACILARIN KALDIĞI OKUL VURULDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu da bombaladı. Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.

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