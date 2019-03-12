"İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhakını tanımak ateşle oynamak olur"

KUDÜS (AA) - ABD'nin eski Orta Doğu Özel Temsilcisi Martin Indyk, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail'in toprağı olarak tanımaya yönelik atılacak herhangi bir adımın ateşle oynamaya eş değer olduğunu söyledi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Indyk, ABD'nin, İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhakını tanıması halinde, Washington yönetiminin diğer devletlerle ortaklaşa kaleme aldığı, İsrail'in de kabul ettiği Birleşmiş Milletlerin 242 sayılı kararının çiğneneceği uyarısında bulundu.

İsrail'in şu an için "güvenlik kaygıları" nedeniyle Golan Tepeleri'nden çekilmeyeceğini belirten Indyk, "Hoşlanın veya hoşlanmayın Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. İsrail'in kendisine ait olmayan Golan'ı ilhakını tanımak siyasi amaçlar için ateşle oynamaktır. Bunu hiçbir Arap devleti kabul etmez." ifadelerini kullandı.

Indyk'ın bu açıklamalarının, ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yaptığı gezinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Gezi sırasında basın mensuplarına konuşan Senatör Graham, ABD'nin Golan'ı "İsrail'in toprağı olarak" tanıması için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebileceğini belirterek, "Golan'ın bugün ve sonsuza dek İsrail'in bir parçası olarak tanınması için çalışmalara başlayacağım." demişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.





