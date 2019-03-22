"İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yönetimi gayrimeşrudur"

ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Başkan Trump çok kötü bir karar açıkladı. 'Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyacağız' dedi. Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail'in işgali altında, Suriye toprağıdır. Esasında orada 20 bin civarında Dürzi Arap yaşıyor, onların memleketidir orası" dedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yeşilbağlar Taziye Evi'nde kanaat önderleriyle bir araya gelen Çelik, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlere kısa bir zaman kaldığını anımsattı.

Vatandaşların sandığa gitmesini isteyen Çelik, Cumhur İttifakı adaylarının Yüreğir'i, Adana'yı ve tüm Türkiye'yi güzel hizmetlerle buluşturacağını söyledi.

Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamalarını eleştirerek, şöyle konuştu:

"Başkan Trump çok kötü bir karar açıkladı. 'Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyacağız' dedi. Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail'in işgali altında, Suriye toprağıdır. Esasında orada 20 bin civarında Dürzi Arap yaşıyor, onların memleketidir orası. Daha sonra İsrail burada 30'a yakın gayrimeşru, illegal, işgalci yerleşim yeri oluşturdu, 30 bin kişiyi yerleştirdi oraya. Çeşitli kereler Suriye ile aralarında savaş oldu ama oranın statüsü değişmedi. BM aldığı bir kararla İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yargısının, idaresinin ve yönetiminin gayrimeşru olduğunu kabul etti. AB de 'gayrimeşrudur' diyor, Türkiye'ye göre de gayrimeşrudur."

- "Daha önce de Kudüs'le ilgili yaptı bunu"

Trump'ın daha önce de Kudüs'le ilgili benzer açıklamalar yaptığını anımsatan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tutuyor, Başkan Trump bir Tweet atıyor, 'Biz burayı kabul edeceğiz, burayı İsrail toprağı sayacağız' diyor. Daha önce de Kudüs'le ilgili yaptı bunu. 'Kudüs İsrail'in başkentidir' dedi. Halbuki bütün dünya, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin varlığını savunuyor. Sen sadece Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edersen, bölgede hiçbir zaman barış gelmez. Bölgeyi büyük çatışmalara sürüklersin, bu aldığı karar da aynı şekilde. Niye? Çünkü Golan Tepeleri çok önemli su kaynaklarına sahip. Bütün bu hadiseler bizim Türkiye'deki istikrarın, birliğimizin, beraberliğimizin, kıymetini daha çok bilmemiz gerektiğini gösteriyor."

Çelik, bu kararların bölgede barışın sağlanmasına katkı sunmayacağını vurgulayarak, "Trump, haksız yere Suriyelilerin toprağına el koymaya çalışıyor. 'Burası İsrail toprağıdır' diyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını anımsatan Çelik, "Biz camilere yapılan saldırılara ne kadar karşıysak, kiliselere, havralara yapılan saldırılara da o kadar karşıyız. Bu sesi bir tek biz dillendiriyoruz. Sesimizin gür olması, sözümüzün kavi olması son derece önemlidir. Bunun da tek çaresi ancak vatandaşın sayesinde olur." dedi.