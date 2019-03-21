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"İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanı geldi"

ABD Başkanı Donald Trump:- "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi"

21 Mart 2019 Perşembe 20:28
"İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanı geldi"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri konusunda, "ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu barışı ve bölgedeki denklemler açısından çok önemli bir adımın sinyalini verdi.

Trump, ABD'nin Orta Doğu politikasındaki bu önemli değişimi, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." sözleriyle ilan etti.

Trump ayrıca Golan Tepeleri'nin "İsrail ve bölgesel istikrar için stratejik ve güvenlik açısından kritik bir öneme sahip olduğunu" belirtti.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan ve ABD Dışişleri Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçim öncesi Binyamin Netanyahu yönetiminin, Washington'u işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak tanıması için ikna etmeye çalıştığı iddia edilmişti.

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Başbakan Netanyahu ile 11 Mart'ta Golan Tepeleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Golan Tepeleri'nin İsrail'in toprağı olarak tanıması için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilirim. Buranın bugün ve sonsuza dek İsrail'in bir parçası olarak tanınması için çalışmalara başlayacağım." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının 13 Mart'ta yayımladığı 2018 İnsan Hakları Raporu'nun İsrail bölümünde, daha önce "işgal altında" şeklinde tanımlanan Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesinin kullanılması dikkati çekmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 20:28
  1. ABD
  2. Golan tepeleri
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