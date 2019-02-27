İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş senaryosu tatbikatı sona erdi

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik savaş senaryosu için pazar günü başlattığı geniş çaplı tatbikatı sona erdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Necef Çölü (Negev) bölgesindeki askeri üssün yakınlarında yer alan Kara Kuvvetleri Ulusal Eğitim Merkezi'nde yapılan tatbikata, Kara ve Hava Kuvvetleri, Zırhlı ve Topçu Birlikleri, Askeri Haberleşme ve İstihbarat Birimi'nin katıldığı belirtildi. Açıklamada, tatbikatın, İsrail güçlerinin Gazze'de savaşa hazırlık için yeteneklerinin sınanması çerçevesinde gerçekleştirildiği, Güney Cephesi Komutanlığı'nın, ateş açma, çatışma, savaşçı güçlere takviye sağlanması gibi birtakım konularda eğitim gördüğü kaydedildi.



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