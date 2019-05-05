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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında biri bebek 3 kişi daha şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dünden bu yana devam eden İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu

05 Mayıs 2019 Pazar 20:46
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında biri bebek 3 kişi daha şehit oldu

GAZZE (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri bebek 3 kişi daha şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda biri bebek 3 kişinin şehit olduğu belirtildi.

İsrail'in dünden bu yana süren saldırıları şehit olan Filistinlilerin sayısı 20'ye yükseldi.

Öte yandan Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 1'i Filistin asıllı olmak üzere 3 kişi ölmüştü.

- İsrail-Gazze arasındaki gerginlik

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 20:46
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