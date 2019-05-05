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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle cumartesiden bu yana şehit olan Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi

05 Mayıs 2019 Pazar 17:56
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle cumartesiden bu yana şehit olan Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi
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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 17:56
  1. Filistin
  2. İsrail

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