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Dünya İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölü sayısı 53'e yükseldi
Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölü sayısı 53'e yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 53 Filistinli hayatını kaybederken yaralı sayısı ise 320'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 16:15:00 -
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölü sayısı 53'e yükseldi

İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53 oldu.

14’ü çocuk 3’ü kadın toplam 53 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne devam eden İsrail saldırılarında 14’ü çocuk 3’ü kadın toplam 53 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaralı sayısının ise 320’ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail’in saldırıları yoğunlaşırken Salık Bakanlığı yetkilileri Gazze’deki hastanelerin kapasitesinde endişe duymaya başladığını duyurdu.

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