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'İsrail'in Gazze kuşatması yakında bitebilir'

Hamas Hareketi’nin Gazze Şeridi lideri Yahya al-Sinwar, düzenlediği basın toplantısında İsrail'le esir takası yaparak ateşkesin sağlanabileceği ve kuşatmanın da kalkabileceğini söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:40
'İsrail'in Gazze kuşatması yakında bitebilir'

Esir takası konusunda ilk defa konuşan Sinwar, İsrail ile esir takası ile ilgili görüşmeler yapıldığını, Gazze’de esir tutulan İsrail askerleri ile ilgili olarak İsrail’e tekliflerini sunduklarını söyledi. İsrail ile 2014’de yapılan ateşkes anlaşmasının uygulanması için görüşmelerin yapıldığını ifade eden Sinwar, Hamas ile İsrail arasında iki ay içinde bir ateşkes anlaşmasına varılacağını kaydetti.

Sinwar, Hamas’ın, 2015 ila 2016 yılları arasındaki İsrail kuşatmasında yüzlerce ton silah edindiklerini ve savaş yeteneğini geliştirmeye devam ettiğini, kendilerini engelleyen tek şeyin ise mali yetersizlik olduğunu belirtti.

Sinwar, uluslararası aracılarla Hamas’ın altı ay boyunca işgalci İsrail ile çatışacak güçte olduğu ve Gush Dan’da İsrail sirenlerini çaldırabileceğinin ulaştırıldığını söyledi.

Sinwar, Hamas’ın, Fetih hareketiyle uzlaşma çalışmalarının devam ettiğini, bir delegenin Mısır İstihbarat yetkilileri ile dün görüşmelerinin tamamlayarak tekliflerini verdiğini, Fetih hareketinin bu teklife verdiği cevabın birincisinden daha kötü olduğunu kaydetti. Hamas Lideri Sinwar, Filistin Lideri Mahmut Abbas’ın Gazze’ye yeni yaptırımlar uygulamasının oyunun kurallarını bozacağını ve Hamas’ın cevabının farklı olacağını söyledi. Sinwar, bir milli birlik konseyinin Gazze Şeridini yönetecek Filistin Kurtuluş Teşkilatı komitesini seçmesi şartıyla Hamas’ın Gazze’yi Filistin Kurtuluş Teşkilatı’na teslim edebileceğini söyledi.

Sinwar, geçen Ekim ayında yaptıkları uzlaşma görüşmesinden iki hafta sonra Gazze Şeridi’den kendisine karşı bir suikast eyleminin düzenlendiğini, bunun arkasında olanların Fetih ile Hamas arasında uzlaşma gayretlerini sabote etmek isteyen Filistin istihbaratından bazılarının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:40
  1. Yahya al-Sinwar
  2. israil
  3. gazze

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