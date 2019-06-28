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"İsrail'in Gazze ablukasını kaldırmaktan başka seçeneği yok"

28 Haziran 2019 Cuma 15:21
"İsrail'in Gazze ablukasını kaldırmaktan başka seçeneği yok"

GAZZE (AA) - Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'in önünde Gazze ablukasını kaldırmaktan başka seçenek olmadığını belirtti.

Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkının Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılmasına yönelik anlaşmalar konusunda İsrail'in geri adım atmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin sürmesinin İsrail'i ablukanın kaldırılması konusunda kesin kararlı olan Filistin halkının iradesi doğrultusunda davranmaya zorlayacağını kaydeden Kasım, geçmiş tecrübelerin de bunu gösterdiğini vurguladı.

Hamas Sözcüsü, "İşgalci İsrail'in önünde Gazze ablukasını kaldırmaktan başka bir seçenek yok." ifadesini kullandı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenledikleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması" taleplerini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:21
  1. abluka
  2. Gazze
  3. Hamas
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