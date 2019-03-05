0553 313 94 23

İsrail'in gaz bombaları Filistinli Hilu'nun elinde sanat eserine dönüşüyor

Beytüllahim'e bağlı Beyt Sahur beldesinde "Resign for Recycling Design" isimli bir atölyenin sahibi olan Filistinli Ala el-Hilu: "Göz yaşartıcı gaz bombaları, ölüm bombaları gördüğünüz gibi şu an istifa ettiler, yaşam ve ışık saçacak aletlere dönüştüler" "Bu bombayı İsrail askerleri attı. Bunu atarken nefretle ve karşı tarafa eziyet verme saikiyle hareket ettiler. Bu gaz bombası beni vatanımdan uzaklaştırmak için atıldı ancak burada yeni bir alete dönüştü. Belki de bunu bir turist takacak belki de onu atan İsrail askerinin eline geçecek. İnşallah bu ürünler onların kanaatini değiştirir"

05 Mart 2019 Salı 11:10
İsrail'in gaz bombaları Filistinli Hilu'nun elinde sanat eserine dönüşüyor

BEYT SAHUR (AA) - KAYS EBU SEMRA - İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı kullandığı plastik ve gerçek mermiler ile göz yaşartıcı gaz bombaları Filistinli Ala el-Hilu'nun elinde sanat eserine dönüşüyor.

Eski ya da kullanılmayan eşyalar ile İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı kullandığı askeri mühimmata yeniden hayat veren Hilu, küçük dokunuşlarla ziynet ya da ev eşyasına dönüştürdüğü malzemelerle topluma mesaj vermeyi hedefliyor.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'e bağlı Beyt Sahur beldesinde "Resign for Recycling Design" ismini verdiği atölyesinde Hilu, bu işi neden yaptığı ve vermek istediği mesajla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Geri dönüşüm malzemesi olarak kullandığı maddelerin "eski görevlerinden istifa edip yeni bir işe başladıklarını" düşündüğü için atölyesine bu ismi verdiğini aktaran Hilu, "Göz yaşartıcı gaz bombaları, ölüm bombaları gördüğünüz gibi şu an istifa ettiler, yaşam ve ışık saçacak aletlere dönüştüler." dedi.

- Mesajı olan bir meslek

Filistinlilerle İsrail askerleri arasındaki her çatışmanın ardından sokağa çıkıp atılan göz yaşartıcı gaz bombalarını topladığını aktaran Hilu, geçen yıllar boyunca topladığı gaz bombaları ve kurşunlardan ürettiği çok sayıda parçayı sattığını kaydetti.

Topladığı malzemelerden ürettiği yüzük, bileklik, küpe gibi ürünlerin sadece Filistinliler için değil İsrailliler için de bir anlam ve mesaj taşıdığını söyleyen Hilu şöyle devam etti:

"Bu bombayı İsrail askerleri attı. Bunu atarken nefretle ve karşı tarafa eziyet verme saikiyle hareket ettiler. Bu gaz bombası beni vatanımdan uzaklaştırmak için atıldı ancak burada yeni bir alete dönüştü. Belki de bunu bir turist takacak belki de onu atan İsrail askerinin eline geçecek. İnşallah bu ürünler onların kanaatini değiştirir."

Bazı insanların geri dönüşümü hobi olarak gördüğüne işaret eden Hilu, "Bu aslında bir meslek. Geri dönüşüm sanatını öğrenmeye büyük bir talep var. Şu an bir grup gence bu sanatı öğretmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Hilu, Filistin'deki her evde geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmayı istediğini belirterek, dünyadaki en büyük çevre sorunlarından birinin atık malzemeler olduğunu ve bunun da geri dönüşümle çözülebileceğini aktardı.

- Ürün yelpazesi geniş

Bugüne kadar geri dönüşüm malzemelerinden pek çok eşya ürettiğini anlatan Hilu, şunları söyledi:

"İnsanların işe yaramaz olarak gördüğü pek çok şeyi yeniden işlevsel hale getirdim. Atölyemde çöpe atılan şişelerden imal ettiğim cam bardaklarım var. Ziynet eşyalarının yanı sıra ev eşyası ve hediyelik de imal ediyorum."

Atılmış bomba parçalarından kaşık, çatal, tahta parçalarından ev ve büro gereçleri, eski elbiselerden çantalar yaptığına değinen Hilu, ürün yelpazesi ve müşteri profilinin geniş olduğunu vurguladı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yaptığı ürünleri sergileyen Hilu, insanların, mesaj taşıdığı için ürünlerine rağbet ettiğini dile getirdi.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:10
  1. Ala el-Hilu
  2. Filistin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması devam ediyor!
    1. Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması..
    2. TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
    3. Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    4. Kimse duymadıklarının farkına varmadı
    5. Döviz kurları
    6. Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya..
    7. Marmara Üniversitesi sözleşmeli..
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    9. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    10. Birleşmiş Markalar Derneği'nden..
    11. Bursa'da bin 175 litre sahte içki ele..
    12. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    13. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    14. Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP..
    15. ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret..
    16. ‘Antalya’nın Rekreasyonel Kentsel..
    17. Akit TV'nin "Atatürk'ün hatırasına..
    18. PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de..
    19. 67 yıl sonra gazi torunu olduğu tespit..
    20. SDT'den Sivas ve Erzurum'da iki oyun
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!