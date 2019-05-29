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"İsrail'in Filistinlilere yaptığını Myanmar Arakanlılara yapıyor"

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki:- "Bizim İsrail ile herhangi bir diplomatik ilişkimiz yok. Biz, İsrail'in Filistinlilere yanlış davranışlarından hoşlanmıyor ve bunları onaylamıyoruz. Myanmar da Arakanlılara aynı şekilde davranıyor"- "Bangladeş'te kapsayıcı ekonomik kalkınma var. Biz bu noktada iyi durumdayız"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:31
"İsrail'in Filistinlilere yaptığını Myanmar Arakanlılara yapıyor"

ANKARA (AA) - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, "Bizim İsrail ile herhangi bir diplomatik ilişkimiz yok. Biz İsrail'in Filistinlilere yanlış davranışlarından hoşlanmıyor ve bunları onaylamıyoruz. Myanmar da Arakanlılara aynı şekilde davranıyor." dedi.

Büyükelçi Sıddıki, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki (TOBB ETÜ) Diplomasi ve Barış Seminerleri kapsamında düzenlenen programda "Gelişen Bangladeş: Sosyoekonomik Gelişme, Türkiye'yle İlişkiler ve Arakan Sorunu" başlıklı bir sunum yaptı.

Sunumuna Türkiye-Bangladeş ilişkilerine değinerek başlayan Sıddıki, iki ülke arasında çok iyi ilişkilerin olmasına rağmen bazı konularda iki tarafın da birbirini çok iyi bilmediğini söyledi.

Büyükelçi Sıddıki, Bangladeş’in bulunduğu coğrafya, komşu ülkeleri, doğal güzellikleri, yemek kültürü ve demografik yapısıyla ilgili bilgiler vererek sunumuna devam etti.

- "3 milyon vatandaşımız hayatını kaybetti"

Bangladeş'in 1971'de bağımsızlığına kavuştuğunu hatırlatan Sıddıki, "Bağımsızlık mücadelemiz 3 milyon vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu mücadele için ağır bedel ödedik." dedi.

IMF'nin 2017 verilerine göre, Bangladeş'in 74 gelişen ekonomi arasında 34'üncü sırada yer aldığını vurgulayan Sıddıki, "Bangladeş’te kapsayıcı ekonomik kalkınma var. Her ülke gelişiyor ancak zenginler ile fakirler arasındaki makas açılıyor. Biz bu noktada iyi durumdayız." diye konuştu.

Büyükelçi Sıddıki, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğini söyledi. Sıddıki, "Ben şunu söyleyebilirim, İsrail ile Myanmar arasındaki fark nedir? Bizim İsrail ile herhangi bir diplomatik ilişkimiz yok. Biz, İsrail'in Filistinlilere yaptığı yanlış davranışlarından hoşlanmıyor ve bunları onaylamıyoruz. İsrail'in Filistinlilere yaptığını Myanmar da Arakanlılara aynı şekilde yapıyor. Bu, aynı soykırım eylemi gibi." ifadelerini kullandı.

- "Arakanlılara kapımızı açmak zorundaydık"

Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmün geçmişine değinen ve ülkesinin Arakanlı Müslümanlara kapılarını açtığını söyleyen Sıddıki, "Biz, Arakanlılara kapılarımızı açmak zorundaydık. Eğer biz açmasaydık, onlar ölebilirdi. Bu, yapılması gereken ve cesurca bir davranıştı." şeklinde konuştu.

Bangladeş'in Arakanlılara mülteci statüsü sağlamadığını da ifade eden Sıddıki, Arakanlıları şartlar olgunlaştığında ve güvenli bir ortam sağlandığında ülkelerine göndermek istediklerini vurguladı.

Büyükelçi Sıddıki, çok sayıda Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye ve Ürdün’ü de övdü.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:31
  1. Arakan
  2. Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki

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