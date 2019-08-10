GAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçların bir patlamaya yol açacağı uyarısında bulundu.



İslami Cihad Hareketinin yazılı açıklamasında, "İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları sürdürmesi bir patlamaya yol açacak." uyarısı yapılarak, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, Batı Şeria'daki baskınlar, Gazze ablukası, ev yıkımları ve Filistinli esirlere yönelik insan hakkı ihlallerinin Filistin'de beklenen bir patlamanın etkenleri olduğu vurgulandı.

"İsrail terörü halkımızın artan öfkesinin dinmesine fırsat vermiyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, söz konusu ülkenin, işlediği suçlardan ve Filistin halkına yönelik saldırganlığının yansımalarından sorumlu olduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kalaşnikof, el bombası ve RPG roketatar taşıyan 4 Filistinlinin sınır tellerine yaklaştığı, içlerinden birinin sınırı aşması üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açılarak olay yerindeki Filistinlilerin öldürüldüğü bildirilmişti.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da okuduğu cuma hutbesinde, Harem-i Şerif'e düzenlenen baskınlar ve yeni baskın tehditlerine dikkati çekerek, bayram namazının 06.30 yerine 07.30'da kılınacağını açıklamıştı.

