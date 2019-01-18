İsrail'in Filistinlilere ait evleri tahliye kararı protesto edildi

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün orta kesiminde yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, İsrail'in Filistinlilere ait bazı evleri boşaltma kararı protesto edildi.

İsrail parlamentosundaki sol eğilimli Meretz Partisi milletvekillerinden Mossi Raz'ın yanı sıra yabancı ve İsrailli barış aktivistlerinin de katıldığı gösteride, İsrail işgalini ve Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te Filistinlilerin gayrimenkullerini hedef almasını kınayan ifadelerin bulunduğu dövizler taşındı.

Arapça, İngilizce ve İbranice yazılan dövizlerde "Şeyh Cerrah'ın kendisi Filistindir", "Evlerimizde kalmak istiyoruz" ve "İşgal altındaki Kudüs'te yerleşimi durdurun" ifadeleri yer aldı.

Gösteri sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan milletvekili Raz, "İsrail hükümeti tehcir politikasını değiştirinceye kadar Filistinli vatandaşların kovulmasına karşı gösteri düzenlemeye devam edeceğiz. Maalesef en fazla bunu yapabiliyoruz. Sadece gösteri." diye konuştu.

Raz, "(Yahudi) Yerleşimciler, İsrail'deki kanunun, kendilerinden yana olmasını ve Filistinlilerin bu konulardaki bakış açısını hiç dikkate almamasını kötüye kullanıyor." diye konuştu.

İsrail yönetimi, 3 Ocak'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli 5 aileye, evlerini 20 gün içinde boşaltmaları konusunda tebligatta bulunmuştu.

Yahudi yerleşimciler de geçen yıllarda aynı mahallede Filistinlilere ait bazı evlere el koymuştu.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nin ortasında Yahudilerin "Şimon Hasidik Türbesi" adını verdiği bir türbe bulunuyor ve her gün yüzlerce muhafazakar Yahudi buraya gelerek ayin yapıyor.

Muhafazakar Yahudiler, söz konusu yerin Yahudi bir din adamına ait makam olduğunu savunurken, Filistinliler ise mekânın Kudüs'teki meşhur Hicazi ailesinin dedelerinden Eş-Şeyh Sadii'nin mezarı olduğunu belirtiyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi, Doğu Kudüs'te İsrailli Yahudi yerleşimci gruplar tarafından en çok hedef alınan mahalleler arasında yer alıyor.