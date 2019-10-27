İsrail’in “Filistin’i yok etme plânları”

Ahmet Akif/ Malatya

İSRAİL’in Şifresi Irak, Suriye, Ürdün, Arabistan, Mısır, Lübnan’dır. Tevrat’ta (Torah) bahsedilen (Melhemei Kübra) MEGİDDO 3. Dünya savaşı, Irak’ın işgali ve Suriye Savaşı ile devam ediyor. Ürdün, Arabistan ve Mısır ve Lübnan olarak devam edecek demektir, şifreye uygun olarak...

İSRAİL’in “Filistini Yok Etme Planları” ve Gazze’de Filistinlilere Yaşatılan İnsanlık Dramı bir başlangıç olup, GİZLİ DÜNYA DEVLETİ olan İSRAİL. İSRAİL’in kışkırtmasıyla bugün HİNDİSTAN’da ırkçı MODİ yönetimiyle, aynen Filistin’de olduğu gibi JAMMU KEŞMİR’de de özerkliğin iptali ve karantinayla, insanlık dramı devam ettirilmektedir.

Çünkü, inanışlarına göre onlar efendi, diğer insanlar, ırklar “Goyim” yani kölelerdir. İnandıkları Yehova’nın Ahid aldığı Petrollü Topraklar (Oily Lands), Sulu Topraklar (Watery Lands) ve Kutsal Topraklar (Holly Lands)’ın neresi olduğunu söylemeye gerek var mı.. İşte Mezapotamya yani Ortadoğu diye tabir edilen Ülkemizin de bulunduğu bu yerler...

İSRAİL’in Tevrat’a göre Sınırları (Kaynak; H.Yılmaz Çebi, İSRAİL’in Şifresi, Pegasus Yay.); Güneyde tüm Sina Yarımadası ve buna ek olarak kuzey Mısır’ın Kahire’ye kadar uzanan parçası, Doğu’da Ürdün’ün tamamı ve Suudi Arabistan’ın Kuzey bölgesi(Medine’ye kadar), Kuveyt’in tümü ve IRAK’ın çok büyük bir bölümü, kuzeyde Lübnan’ın ve Suriye’nin tamamı,

Buna ek olarak Türkiye’nin Van Gölü’ne kadar uzanan büyük bir parçası ve Batı’da Kıbrıs. Yani NİL’den FIRAT’a uzanan Vaad Edilmiş Topraklar (Arzı Mev’ud) efsanesi.(İsrael Shhak, Jewish History, Jewish Religion, S.9)

İstihbarat Kaynakları, Güneydoğu’daki ‘Turist’ görüntüsü altında ajan trafiğinin yoğunlaştığına dikkat çekiyor... GAP’a gösterilen bu İSRAİL ve MOSSAD’ın (İsrail kurulmadan evvel İstanbul Beyoğlu’nda kurulmuştur)ilgisinin Stratejik Anlamı nedir? Niye yabancılar gelip özellikle Şanlıurfa’da doğum yapıp, vatandaşlığa yazılıyorlar?

‘Büyük Ortadoğu Stratejisi’ adıyla kamufle edilen ve zamanın ABD Dışişleri Bakanı bayan Condalezza Rice’ın ‘22 ülkenin sınırları değişecek’ açıklamasının ardından Irak’ın işgaliyle başlayan savaş ve Iraklı Kürt Yahudilerin desteği ile kurulan Kürdistan Devleti, aslında 3. Dünya devletinin yani MEGİDDO’nun işaretleri değil midir...

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı James BAKER’in ÖZAL’a bahsettiği ‘ÜÇ İsrail Planı’ndan da biraz bahsedelim; ABD savaş sonrası Ortadoğu’da Kürdistana 2., onu himaye edecek Türkiye’ye 3. İsrail rolünü verdiyse eğer B.İ.P yani Büyük İsrail Projesi tıkır tıkır işliyor demektir.

Türkiye ve Kripto Ülkeler, bu plan dahilinde nasıl bölünecek, İsrail NATO’ya nasıl dahil edilecek...

İsrail’in B.İ.P Planını 50 yıl geriye atan Lider rahmetli Prof.Dr. N. ERBAKAN Hocamız olduğu için, onu da 11 aydan fazla iktidar da tutmamışlar ve kayıp trilyon iftirasını atan Siyonistler Hocamıza itibar kaybettirmek istemişlerdir.

Şimdi sırada İRAN var... Ekonomik ambargo uygulanan ve nükleer gelişmesinden korkulan İran’a ve nükleer tesislere saldırılmasına Türkiye seyirci kalırsa eğer, GAP’ın da bombalanmasına ve strateji gereği 1940’lar da çıkarmak istedikleri su savaşlarına açık kapı mı bırakır diye soruluyor.

Son olarak da ABD, D’israeli Planları gereği Balkan, Kafkas ve Ortadoğu Ülkelerini,

“Yakın Doğu Devleti” adı altında plan gereği bir araya getirerek yapılandırıp kontrol mü edecek?

O halde; Yüz yıllık Planlar halen uygulanmaya devam ediliyor demektir...