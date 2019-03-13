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"İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimleri gayrimeşrudur"

13 Mart 2019 Çarşamba 00:10
"İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimleri gayrimeşrudur"

KAHİRE (AA) - Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerini "gayrimeşru" olarak nitelendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Soreide, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile iki ülke arasında her düzeyde ikili ilişkileri geliştirme yollarının yanı sıra özellikle Filistin sorunu ile başta Suriye ve Libya krizleri olmak üzere önemli bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip konularda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu ve Afrika kıtasında güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda en önemli sorun teşkil eden terör konusu da ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ine Eriksen Soreide, ülkesinin Filistin halkının haklarını Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) aracılığıyla desteklemeye çalıştığını belirtti.

İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği yerleşim birimlerine de değinen Soreide, "İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimleri gayrimeşrudur." dedi.

Soreide, ülkesinin, geçen ay Afrika Birliği'nin dönem başkanlığını devralan Mısır ile Afrika'da iş birliğini güçlendirmeyi arzuladığını da dile getirdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 00:10
  1. gayri meşru
  2. İsrail
  3. Mısır
  4. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri
  5. Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide
  6. Yahudi yerleşim birimleri inşası

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