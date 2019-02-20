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"İsrail'in Filistin halkının parasını kesmesi korsanlıktır"

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat:- "(İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneği kesme kararı) Bu, Filistin halkının parasıdır ve bunun bir kısmının kesilmesi kabul edilemez bir korsanlıktır" - "Filistin yönetimi şehit ve mahkum ailelerine ödeme yapmaya devam etmekte kararlı. Kendimizden keseceğiz, onlara vereceğiz"- "Filistin yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin ve Kudüs'e alınıp satılacak bir gayrimenkul gibi muamele etmesine izin vermeyecek"- "ABD ile İsrail'in Varşova Konferansı'nda yapmaya çalıştığı şey Arap Barış Girişimi'ni iptal etmek ve barış süreci sona ermeden Araplarla normalleşmeye başlamaktı"

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:29
"İsrail'in Filistin halkının parasını kesmesi korsanlıktır"

RAMALLAH (AA) - KAYS EBU SEMRA - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan yaklaşık 139 milyon dolarlık ödeneği kesmesini "korsanlık" olarak nitelendirdi.

Ureykat, Ramallah'taki ofisinde, İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan ödeneği kesme kararı, ABD'nin "yüzyılın anlaşması" olarak bilinen planı ve İsrail ile normalleşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in ödenek kesintisi adımına karşılık alınacak kararları değerlendirmek üzere Filistin Merkez Konseyi'nin tavsiyelerini takip eden komiteyle bir toplantı yapacağını belirten Ureykat, "Bu olay düzeyinde alınacak kararlar belirleyici ve kesin olacak." dedi.

- "Kabul edilemez bir korsanlık"

İsrail'in bu kararı ABD'nin Filistin yönetimini yok etmek için verdiği destekle aldığına işaret eden Ureykat, "Bu, Filistin halkının parasıdır ve bunun bir kısmının kesilmesi kabul edilemez bir korsanlıktır." ifadesini kullandı.

Meselenin sadece tutuklu ve şehit aileleriyle ilgili olmadığını belirten Ureykat, İsrail hükümetinin eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomi gibi her alanda Filistinlilerin hayatını hedef alarak yıkmaya çalıştığını söyledi.

Ureykat, "Filistin yönetimi şehit ve mahkum ailelerine ödeme yapmaya devam etmede kararlı. Kendimizden keseceğiz, onlara vereceğiz." diye konuştu.

- Yüzyılın anlaşması

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat ayrıca İsrail'in söz konusu kararının ABD'nin "yüzyılın anlaşması" olarak bilinen planının bir parçası olduğunu vurguladı.

Filistin yönetiminin bu planı reddetmeye devam edeceğinin altını çizen Ureykat, "Filistin yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin ve Kudüs'e alınıp satılacak bir gayrimenkul gibi muamele etmesine izin vermeyecek." dedi.

Filistin davası nihai bir çözüme ulaşmadan bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirme çabalarını kınayan Filistinli yetkili, "Bölge ülkelerinin Trump'a Filistin aleyhine bir 'güven mektubu' vermelerine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bölge ülkelerin iş birliğiyle "yüzyılın anlaşması" planının yürürlüğe konulmak istendiği uyarısında bulunan Ureykat, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a para transfer ediyor ve Filistin'in vergi gelirini kesiyor. İşgalciler, Gazze Şeridi'ni Batı Şeria'dan ayırmayı, Filistin yönetimini yıkmayı, Batı Şeria ile Kudüs'ü yutmayı ve Gazze Şeridi'nde de kuşatılmış zayıf bir varlık inşa etmeyi hedefliyor."

- İsrail ile normalleşme

Ureykat, geçen hafta Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansın da bu amaçlara hizmet ettiğini söyledi.

FKÖ Genel Sekreteri, "ABD ile İsrail'in Varşova Konferansı'nda yapmaya çalıştığı şey Arap Barış Girişimi'ni iptal etmek ve barış süreci sona ermeden Araplarla normalleşmeye başlamaktı." diye konuştu.

İsrail'le normalleşmenin "Filistin halkının kanını hiçe saymak ve sırtından bıçaklamak" anlamına geleceğini kaydeden Ureykat, ABD yönetiminin bölgede çatışmaları derinleştirdiğini, bunun da bazı ülkeleri ulusal proje aleyhine Filistinli partizan projeleri desteklemeye ittiğini söyledi.

- Filistin bölünmesine son verme çağrısı

Saib Ureykat, Hamas'a uzlaşı anlaşmasını uygulayarak bölünmeyi bitirme çağrısında bulundu.

"Biz bize yardım etmezsek kimse bize yardım edemez." diyen Ureykat, İslami Cihad ve Hamas'ın Moskova'da Filistin uzlaşısı konusunda yapılan toplantının sonuç bildirisini imzalamamasına tepki gösterdi.

FKÖ'yü Filistin halkının tek ve yasal temsilcisi olarak kabul eden bildirisi imzalamayanların "parti projesi sahipleri ve bölge ülkelerinin maşaları" olduğunu ileri süren Ureykat, "FKÖ'nün kimsenin elinde oyuncak olmayacağını" vurguladı.

Ureykat, "Herkesin bölünme nedenlerini ortadan kaldırmanın zamanının geldiğini, FKÖ'nün tek ve yasal temsilci olduğunu anlamasını istiyoruz." diye konuştu.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı yıllık 500 milyon şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.






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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:29
  1. İsrail
  2. korsanlık
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