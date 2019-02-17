0553 313 94 23

İsrail'in eski Askeri İstihbarat Başkanı, Sisi ile anılarını tazeledi

17 Şubat 2019 Pazar 04:21
İsrail'in eski Askeri İstihbarat Başkanı, Sisi ile anılarını tazeledi

KUDÜS (AA) - İsrail'in eski Askeri İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Almanya'da görüştüğü Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile istihbarat başkanlıkları sırasındaki anılarını tazelediklerini belirtti.

Yadlin, Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Sisi ile bir araya geldi.

Twitter hesabından burada Sisi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Yadlin, "Sisi ile bir araya gelerek, istihbarattaki anıları tazeledik." ifadesini kullandı. Yadlin ayrıca Sisi'yi, Mısır ile İsrail arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi üzerine yaptığı etkileyici konuşmadan ötürü kutladığını belirtti.

Amos Yadlin 2006-2010 yıllarında Sisi de 2010-2012 yıllarında ülkelerinde Askeri İstihbarat Başkanı olarak görev yapmıştı.

Mısır tarafından görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 04:21
  1. İsrail
  2. Mısır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'in eski Askeri İstihbarat Başkanı, Sisi ile anılarını tazeledi
    1. İsrail'in eski Askeri İstihbarat..
    2. Odun toplamaya gittiği ormanda kalbine..
    3. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    4. Türkmenler, Kerkük İl Meclisi..
    5. Rıdvan Dilmen'den maç sonu yorumu:..
    6. Yorumcu Sinan Engin: Fenerbahçe küme..
    7. Eski hakem Ahmet Çakar: Fenerbahçe..
    8. Katar'dan Arsal'daki Suriyelilere..
    9. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    10. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın’dan..
    11. Irak'taki iç gümrük noktaları kaldırıldı
    12. BBP’den Cumhur İttifakı’nı destekleme..
    13. Katar Mısır'daki silahlı saldırıyı..
    14. Suudi Arabistan'da corona virüsü..
    15. İstanbul'da iki "kapanmayan kütüphane"..
    16. Başkan adayı Yazıcı eşiyle birlikte..
    17. Marmaris Tiyatro Günleri devam ediyor
    18. Başkan adayı Yazıcı’ya coşkulu..
    19. La Liga'da Barcelona hata yapmadı!
    20. Hamas'tan Fetih'in "İslami Cihad..
    21. Twitter'da bomba yenilik: Paylaşımı..
    22. BBP 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nı..
    23. Çocuk tacizcisi 100 rahibin ismi..
    24. Takla atan araç diğer araca çarparak..
    25. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın’dan..
    26. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın’dan..
    27. Hamas güçleri İsrail'in oyununu bozdu!..
    28. Suriyeli sığınmacıların kumaşları..
    29. Kastamonu'da hareketli anlar! UFO..
    30. Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini..
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor