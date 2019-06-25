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İsrail'in engeli nedeniyle Gazze'de elektrik krizi derinleşiyor

İsrail'in Gazze'deki tek santral için kullanılacak akaryakıt girişini durdurmasının ardından jeneratörlerden birinde çalışma durdu- Bu durumun halkı ve önemli sektörleri doğrudan olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı

25 Haziran 2019 Salı 16:23
İsrail'in engeli nedeniyle Gazze'de elektrik krizi derinleşiyor

GAZZE (AA) - Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi, İsrail'in Gazze'deki santral için kullanılacak akaryakıt girişini durdurmasının ardından jeneratörlerden birinde çalışmanın durduğunu, bu durumun halkı doğrudan olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Enerji Kurumu, İsrail'in santral için kullanılacak akaryakıt girişini durdurması nedeniyle Gazze'deki tek enerji santralinde bulunan çalışır 3 jeneratörden birinde çalışmanın durduğunu iletti." denildi.

Jeneratörün durmasının santralde elektrik üretimini 70 megavattan 45 megavata düşüreceği, bu durumun vatandaşların hayatını ve önemli birçok sektörü doğrudan olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Akaryakıt kısıtlamasının devam etmesi halinde santralin tamamen çalışamaz duruma geleceği uyarısında bulunuldu.

İsrail bu sabah Gazze'deki elektrik santrali için kullanılacak akaryakıt sevkıyatını durdurmuştu.

İsrail ordusunun Filistin topraklarındaki faaliyetlerden sorumlu ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek, bugünden itibaren ikinci bir talimata kadar Gazze'deki elektrik santraline Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan akaryakıt sevkıyatının durdurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Katar, Ekim 2018'den bu yana Gazze'deki elektrik krizinin çözümü için bölgenin tek elektrik santraline akaryakıt desteği sağlıyor.

- Gazze'nin elektrik krizi

İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirket verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ve vatandaşlara kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler, kamu binalarının yanı sıra halkı doğrudan olumsuz etkiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:23
  1. Filistin
  2. Gazze
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