"Filistinli çocuklar ölmeli" diyen İsrailli Bakan, Abu Dabi'de

Filistinli çocukların öldürülmesi gerektiği yönündeki acımasız açıklamalarıyla bilinen aşırı sağcı İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şeyh Zayid Camii'ni ziyaret etti.

Regev, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda BAE yetkilileri tarafından camiye davet edildiğini açıklayarak, “Çok şanslıyım ve çok mutluyum çünkü ben Şeyh Zayid Camii’ni ziyaret eden ilk İsrail vatandaşıyım” ifadelerini kullandı.

Migi Regev, daha önce İsrail askerlerinin kendilerine direnen bir çocuğu öldürmemesine tepki göstererek, "Filistinli çocuklar öldürülmeli" demişti. Alçılı koluna ve haykırışlarına rağmen İsrail askerinin, kayaların arasında sıkıştırdığı küçük Temimi annesi ve 2012'de “İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız” olarak dünya gündemine gelen ablası Ahed'in yoğun çabası sonucu gözaltına alınmaktan kurtulmuştu. Miri Regev, adeta katliam çağrısı yaparak, aileye ateş açılması gerektiğini savundu. Regev, "eli kolu bağlı" olduğunu savunduğu askerlere ateş açma yetkisi istemişti. Miri Regev, Hamas liderleri için suikast çağrısı da yapmış, "Hepsi öldürülmeli" demişti.

Umman Sultanı Said'in daveti üzerine gitti

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Umman Sultanlığı'na ilk defa resmi bir ziyarette bulunduğu ve Sultan Kabus Bin Said ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada Netanyahu'nun, iki ülke arasında uzun süren telefon görüşmelerinin ardından Umman Sultanı Bin Said'in daveti üzerine Körfez ülkesini ziyaret ettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun 1996'dan beri ilk defa bu düzeyde bir Körfez ülkesine resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, Netanyahu'ya eşi Sara Netanyahu'nun yanı sıra, Ulusal Güvenlik Müsteşarı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Müdürü Meir Ben Shabbat, Dışişleri Bakanlığı Direktörü Yuval Rotem ile bazı üst düzey yetkililerin eşlik ettiği ifade edildi.

Umman: İşbirliğinin zamanı geldi

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, İsrail ile iş birliği yapma zamanının geldiği imasında bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman Sultanlığı'na dün ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmişti.