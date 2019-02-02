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İsrail'in ekim ayında şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

02 Şubat 2019 Cumartesi 20:17
İsrail'in ekim ayında şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

EL-HALİL (AA) - İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da ekim ayında vurularak şehit edilen Filistinli Muammer el-Atraş bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail yönetiminin 103 gün alıkoyduktan sonra dün Filistin makamlarına teslim ettiği Atraş'ın (42) cenazesi, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Atraş, 22 Ekim 2018'de El-Halil'deki İbrahim Camisi yakınlarında bir İsrailliyi bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail askerleri tarafından şehit edilmişti.

İsrail'in elinde halen 31 Filistinlinin naaşı bulunurken, 253 naaş ise "Rakamlar Mezarlığı" diye bilinen yerde gömülü durumda.

İsrail ordusu, askerlerine saldırı girişiminde bulundukları gerekçesiyle ateş açarak öldürdüğü bazı Filistinlilerin cenazelerini alıkoyuyor. İsrail hedeflerine yönelik saldırılara katıldığı iddia edilen yüzlerce Filistinlinin cenazesi de ismi yazılmaksızın numaralandırılıp "rakamlar mezarlığı" adı verilen yerlere defnediliyor.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 20:17
  1. El-Halil
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