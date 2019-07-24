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İsrail'in davetlisi "Suudi aktiviste" tepki gösteren Filistinlilere ceza

- İsrail'in davetlisi Suudi aktivisti Mescid-i Aksa'dan çıkaran biri çocuk 4 Filistinli Aksa'dan uzaklaştırma cezasına çarptırıldı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:21
İsrail'in davetlisi "Suudi aktiviste" tepki gösteren Filistinlilere ceza

KUDÜS (AA) - İsrail Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak ülkeye geldikten sonra Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Suudi Arabistanlı "aktivist" Muhammed Suud Zeyd’i protesto ederek, Harem-i Şerif’in avlusundan çıkaran biri çocuk 4 Filistinliye Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildi.

Kudüs’teki Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Nasır Kavs AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerce Mescid-i Aksa’dan protesto edilerek kovulan İsrail davetlisi Suudi aktivist Zeyd’in durumuyla ilgili 2 gazeteci ile 3 Mescid-i Aksa koruma görevlisinin de aralarında olduğu 9 kişinin ifade vermek üzere dün İsrail polis merkezine çağrıldığını belirtti.

İsrail polisinin olaya karışan 14 yaşındaki Malik en-Nablusi ile 3 Filistinliye on beşer gün Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası verdiğini söyleyen Kavs, gazeteciler ile Mescid-i Aksa’nın koruma görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak pazartesi günü İsrail'e geldikten sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Suudi Arabistanlı aktivist Muhammed Suud Zeyd, Filistinliler tarafından Harem-i Şerif'in avlusundan çıkarılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in davetlisi olarak gelen ve adının Muhammed Suud Zeyd olduğu öğrenilen Suudi Arabistanlı aktivistin Filistinliler tarafından Harem-i Şerif'ten kovulduğunu belirtmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Suudi Arabistanlı aktivist Zeyd'in Mescid-i Aksa'nın Kattanin Kapısı'ndan çıkana kadar Filistinlilerin sözlü protestosuna hedef olduğu görülmüştü.

İsrail ile Suudi Arabistan arasında son dönemde yaşanan "normalleşme" süreci Filistinliler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, aralarında Suudi Arabistanlı ve Iraklıların da bulunduğu 6 kişilik Arap gazeteci ve aktivist grubunun İsrail'i ziyaret edeceği belirtilmişti.

Açıklamada, gazetecilerin İsrail Meclisi ile Batı Kudüs'te bulunan "Yad Vaşem" Yahudi soykırım müzesi ve Kudüs'teki kutsal mekanları ziyaret edeceği aktarılmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:21
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Mescid-i Aksa
  4. Suudi Arabistan

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