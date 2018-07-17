İsrail'in çocukları hedef alması protesto edildi

İsrail'in Gazze'de çocukları hedef almasını protesto için Sosyal Kalkınma Bakanlığının çağrısıyla İsrail'in cumartesi günü düzenlediği hava saldırılarında zarar gören Ulusal Kitap Evi binası yakınında gösteri yapıldı.

"OYUN OYNARKEN BENİ KORKUTMA"

Ellerinde "Çocukluğun hedef alınmasına hayır", "Oyun oynarken beni korkutma", "Ülkemde güven içinde yaşamak hakkım" yazılı sloganlar taşıyan göstericiler, uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarını durdurmasını talep etti.

Eylemde konuşan Bakanlık Çocuk Koruma Danışmanı İmran Davud, "İşgalci İsrail, cumartesi günü dünyanın gözü önünde masum çocuklara yönelik korkunç suçlar işledi. Hava saldırılarında sınır bölgelerinden uzakta sokakta oyun oynayan 2 çocuk şehit düştü." dedi.

Bu saldırıların İsrail ordusunun çocuklara yönelik çirkin saldırılarının bir parçası olduğunu belirten Davud, uluslararası hukuk kurumlarına, İsrail'in suçlarını ifşa etme ve sorumluları uluslararası mahkemelerde yargılama çağrısında bulundu.

İsrail'in saldırılarında ayrıca çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşların da zarar gördüğünü kaydeden Davud, Gazze'deki yetimlerle ilgilenen İHH İnsani Yardım Vakfının da bunlar arasında olduğunu hatırlattı.

İKİ ÇOCUK ŞEHİT EDİLDİ

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'den Gazze'ye geçen cumartesi günü içinde 40 hava saldırısı düzenlendiği ve bu saldırılarda 85 bomba atıldığı belirtilmişti.

Saldırılarda iki çocuğun şehit olduğu, aralarında bir kadın ve bebeğin de bulunduğu 28 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Söz konusu saldırıda İHH'nın Gazze'deki merkezinin de ağır hasar gördüğü bildirilmişti.