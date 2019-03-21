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İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli genç toprağa verildi

İsrail askerlerinin dün gece şehit ettiği 26 yaşındaki Filistinli genç, Beytullahim'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 13:49
İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli genç toprağa verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli genç, yüzlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Ahmed Cemal Manasira adlı Filistinli şehit için Beytullahim'e bağlı Vadi Favkin beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı belde mezarlığında dualarla defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Beytullahim'in güneyindeki askeri kontrol noktası yakınında hareket halindeki bir araca ateş açan İsrail askerlerince vurulan 26 yaşındaki Manasira'nın hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilmişti.

Olayda, Manasira'nın yanındaki bir arkadaşı da yaralanmıştı.

Bir İsrail askerinin pazar günü Ariel yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında öldürülmesi ve iki İsraillinin de yaralanmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da gerginlik devam ediyor.

İsrail askerleri salı gecesi de Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir araca ateş açarak 2 Filistinliyi şehit etmişti.

İsrail güçleri aynı gece ayrıca, Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınındaki silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen Filistinli Ömer Ebu Leyla'yı da öldürmüştü.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:49
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

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