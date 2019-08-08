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"İsrail'in Basra Körfezi'ndeki koalisyona katılması facia olur"

- İran Savunma Bakanı Emir Hatemi: "ABD'nin seyrüsefer güvenliğini temin etmek bahanesiyle oluşturmak istediği askeri koalisyon (bölgede) güvensizliğin daha da artmasına neden olacaktır" "(Koalisyona İsrail'in de katılacağına ilişkin iddialar hakkında) Böyle bir girişim provoke edicidir ve bölge için faciayla sonuçlanabilir"

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:27
"İsrail'in Basra Körfezi'ndeki koalisyona katılması facia olur"

ANKARA (AA) - İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Washington'un Basra Körfezi'nde oluşturmak istediği uluslararası koalisyona İsrail'in de katılmasının bölge için faciayla sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

İran Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hatemi, Kuveyt, Katar ve Ummanlı mevkidaşlarıyla yaptığı tele-konferans görüşmesinde ABD'nin Basra Körfezi ve çevresinde "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyonun bölgede güvensizliği artıracağını söyledi.

Hatemi, ABD'nin bölgedeki güvensizliğin kaynağı olduğunu ifade ederek, "ABD'nin seyrüsefer güvenliğini temin etmek bahanesiyle oluşturmak istediği askeri koalisyon (bölgede) güvensizliğin daha da artmasına neden olacaktır." dedi.

İsrail'in de ABD'nin oluşturmak istediği koalisyona katılacağına ilişkin iddialara da değinen Hatemi, "Böyle bir girişim provoke edicidir ve bölge için faciayla sonuçlanabilir." ifadesini kullandı.

- ABD'nin İran'a yönelik baskıları artırması Körfez'i gerdi

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran petrolünü hedef alan yaptırımlarının bir sonucu olarak görülen Basra Körfezi ve çevresindeki tansiyon son aylarda iyice yükseldi.

İlk olarak 13 Haziran'da Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyinde bulunan Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlendi. ABD ve İran saldırılarla ilgili karşılıklı birbirini suçladı.

İran, 20 Haziran'da hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Washington'un doğruladığı olay sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıdan son anda vazgeçtiğini açıkladı.

Trump, 18 Temmuz'da Basra Körfezi'nde ABD'nin USS Boxer savaş gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu ancak iddia İran tarafından reddedildi.

Körfez'de 19 Temmuz'da İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankeri denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle İran tarafından alıkonuldu.

Tankerin, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta İran'a ait Grace 1 adlı petrol tankerinin Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere tarafından el konulmasına misilleme olarak alıkonulduğu belirtiliyor.

ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı ve Babu'l Mendeb'de "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişimine İngiltere haricinde Avrupa ülkeleri olumsuz yanıt vermişti.

Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin Körfez'de kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyonun bir parçası olduğunu söylemişti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:27
  1. Basra Körfezi
  2. iran
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