İsrail'in baş şeytanı Netanyahu'ya çok sert sözler! 'Bizi bölmeyi bırak'

İsrail'deki Yeş Atid Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, ırkçı "Yahudi ulus devlet" yasasının görüşüldüğü meclisteki özel oturumda Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "Bizi bölmeyi bırak." diye seslendi.

Tatildeki İsrail Meclisi, muhalefet partilerinin önerisi üzerine, geçen ay kabul edilen tartışmalı "Yahudi ulus devlet" yasasını görüşmek üzere özel oturumla toplandı.

Başbakan Netanyahu'nun katılmadığı oturumda, iktidardaki koalisyon partilerinden sadece 5 milletvekilinin hazır bulunması dikkati çekti.

IRKÇI YASAYA "İSRAİL'İN BAĞIMSIZLIK BİLDİRİSİ" İLE PROTESTO

Muhalefetteki Siyonist Birlik Bloku lideri Tzipi Livni'nin konuşmasıyla başlayan oturumda, zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Görüşmeyi izlemeye gelen bazı ziyaretçiler, yasayı protesto etmek için mecliste İsrail'in bağımsızlık bildirisinin yazılı olduğu büyük kağıtlar açtı. Bunun üzerine meclis görevlileri protestocuları ziyaretçiler için ayrılan bölümden çıkardı.

"NETANYAHU ZEHİRLİ ASİDİYLE İSRAİL TOPLUMUNU BİRBİRİNE BAĞLAYAN TUTKALI ERİTİYOR"

Konuşmasında "İsrail tüm vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu Yahudi halkının ulus devletidir." diyen Livni, bu eşitliği ortadan kaldırmak isteyen kim olursa olsun karşısında olduklarını belirtti.

Yasa nedeniyle Başbakan Netanyahu'yu hedef alan Livni, "Netanyahu zehirli asidiyle İsrail toplumunu birbirine bağlayan tutkalı eritiyor." diye konuştu.

"BİZ BİR AİLEYİZ AMA SEN BU AİLEYİ PARÇALIYORSUN"

Tartışmalı yasaya karşı çıkan bir diğer muhalefet partisi olan Yeş Atid'in (Gelecek) lideri Yair Lapid de Başbakan Netanyahu'yu eleştirdi.

Netanyahu'nun ulusal birlik ve eşitlik gibi değerleri parçaladığını söyleyen Lapid, "Biz bir aileyiz ama sen bu aileyi parçalıyorsun. Bizi bölmeyi bırak." şeklinde konuştu.

YASA, YAHUDİ OLMAYANLARA HİÇ BİR HAK VERMİYOR

İsrail Meclisindeki Arap milletvekillerden Ahmed Tibi de yasanın Yahudileri diğer İsrail vatandaşlarının üzerine çıkardığını ve Yahudi olmayanlara hiç bir hak vermediğini söyledi.

Tibi, "Bu yasada Araplar tek bir yerde bahsedilmiş o da olumsuz şekilde. O kısım da Arapçanın resmi dil olmaktan çıkarılması." ifadelerini kullandı.

YAHUDİ ULUS DEVLET YASASI

İsrail Meclisinde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada, "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." ifadesine yer verilerek, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği ifade ediliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ediyor ancak 1948'de vatanlarından sürdükleri Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı ise reddediyor.