İsrail'in ayağından vurduğu yetim kız Ebu-Matar İstanbul'da

İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" esnasında İsrail askerleri tarafından ayağından vurulan 16 yaşındaki yetim kız Meryem Ebu-Matar'ı, tedavi edilmesi için İstanbul'a getirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" esnasında İsrail askerlerince ayağından vurulan 16 yaşındaki yetim kız Meryem Ebu-Matar'ı, tedavi edilmesi için İstanbul'a getirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gazze sınırında gösterilerin başından bu yana 36 Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 3 bin 500'den fazla gösterici ise yaralandı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde yaralanan, Gazze'nin Refah ilçesinde yaşamını sürdüren 16 yaşındaki hafızlık eğitimi alan yetim kız Ebu-Matar, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda ayağından yaralandı.

Babasını 3 yaşında kaybeden ve İHH İnsani Yardım Vakfı'nın "Yetim Sponsorluk Sistemi" kapsamında Gazze'de desteklenen Ebu-Matar, gösterilerin ilk gününde silah, kesici-delici alet bulunmadığı halde vuruldu. Ebu-Matar'ın ilk tedavisi Gazze'de gerçekleştirildi ve tedavi yetersiz kaldığı için Türkiye'ye sevk edildi.

İHH'nın girişimleriyle ailesiyle birlikte İstanbul'a getirilen Ebu-Matar, Atatürk Havalimanı'ndan ambulansla alınarak, özel bir hastanede tedavisine devam edildi. Alanında uzman doktorlar tarafından acil olarak ameliyata alınan Ebu-Matar için yetkililer, "Eğer bir gün daha gecikme yaşansaydı, Gazzeli yetim kızımız ayağını kaybedecekti." açıklamasında bulundu.

Ebu Matar'ın tedavisi, İHH Yurt İçi Acil Yardım Birimi'nce yürütülüyor. Yaklaşık 7 saat ameliyatta kalan Ebu-Matar'ın sağlık durumunun ise iyiye gittiği bildirildi.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ" MAYIS AYINDA DA DEVAM EDECEK

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açmaya devam ediyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları gösterilerine, mayıs ayında da devam edecek.

AA