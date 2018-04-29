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İsrail'in alıkoyduğu Lübnan vatandaşı serbest bırakıldı

İsrail güçlerinin dün esir aldığı Lübnan vatandaşını, Lübnan ordusunun teslim aldığı bildirildi.

29 Nisan 2018 Pazar 19:51
İsrail'in alıkoyduğu Lübnan vatandaşı serbest bırakıldı

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınır yakınlarındaki Şeba beldesi istihbarat birimi yetkililerinin, Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'yle (UNIFIL) koordinasyonun ardından bu sabah Nihad Duley isimli Lübnan vatandaşını teslim aldığı belirtildi. 

İSRAİL ORDUSU TEYİT ETTİ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnanlı vatandaşın iade edildiği bilgisi teyit edildi.

Açıklamada, dün gece İsrail-Lübnan sınırını geçen iki Lübnan vatandaşından birinin kısa süreli alıkonulduğu, soruşturmanın ardından Lübnan topraklarına iade edildiği aktarıldı. 

İKİNCİ KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

İsrail ve Lübnan orduları yaptığı açıklamalarda bahsi geçen ikinci kişiye ilişkin herhangi bir bilgiye yer vermedi. 

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın dünkü haberinde, İsrail askerlerinin, Şeba'da sınır çitleri dışında Lübnanlı bir vatandaşı alıkoyarak İsrail tarafına götürdüğü kaydedilmişti. 

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 19:51
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