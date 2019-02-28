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İşgalci İsrail'in alıkoyduğu Filistinli vekil 20 ay sonra özgür

20 ayrı işgal devleti İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistin Kurtuluş Cephesi Teşkilatı'nın liderleri arasında bulunan milletvekili Halide Cerar, özgürlüğüne kavuştu.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:57
İşgalci İsrail'in alıkoyduğu Filistinli vekil 20 ay sonra özgür

İsrail işgal güçleri, Damoun hapishanesinde 20 aydır tutuklu bulunan Filistinli milletvekili Halide Cerar'ı bu sabah saat 06.00 sıralarında serbest bıraktı. Milletvekili Cerar'ın sabahın erken saatlerinde serbest bırakılmasının gazetecilerin ve ailesinin, bu ana şahitlik etmelerinin istenmediğinden kaynaklandığı kaydedildi. 

3 kez gözaltına alınmıştı

Filistin Kurtuluş Cephesi Teşkilatının liderleri arasında bulunan Halide Cerar 20 ay önce İsrail işgal güçleri tarafından tutuklandı. Daha önce de 3 defa gözaltına alınan Cerar'ın bazı rahatsızlıklarına rağmen İsrail işgal güçlerinin gitmesine izin vermediği öğrenildi. Cerar, tutuklanmadan önce Ramallah şehrinden Eriha şehrine zorunlu ikamete de tabi tutulmuştu. 

Sürgüne gönderildi

İsrail işgal kuvvetlerinin, Filistinli mahkûmların tutulduğu koğuşlara kamera yerleştirme kararını 63 gün boyunca oturma eylemi yaparak protesto eden Filistinli kadın mahkumlar ceza olarak Haşeron hapishanesinden Domoun hapishanesine sürgüne gönderilmişti. Halide Cerar, koğuşların çok rutubetli olmasının elektrik tesislerine zarar verdiğini ve yangınlara sebep olduğunu söyledi. Cerar "Kadınlar koğuşunda mutfak da kütüphane de yoktu. Mahkumlar yemekleri odada pişirmek zorunda kaldığı için koğuşlar çok rutubetliydi" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:57
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