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"İsrail'in Aksa'daki ihlallerinden Ürdün hükümeti sorumlu"

Ürdün meclisindeki Filistin Komisyonu Başkanı Yahya es-Suud:"İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa'daki ihlallerinin sorumluluğu tamamen Ürdün hükümeti ve Başbakan Ömer er-Rezzaz'a aittir"

13 Mart 2019 Çarşamba 22:09
"İsrail'in Aksa'daki ihlallerinden Ürdün hükümeti sorumlu"

AMMAN (AA) - Ürdün meclisindeki Filistin Komisyonu Başkanı Yahya es-Suud, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinden Ürdün hükümetini sorumlu tuttu.

Komisyon Başkanı Suud, Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal ile gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa'daki ihlallerinin sorumluluğu tamamen Ürdün hükümeti ve Başbakan Ömer er-Rezzaz'a aittir." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği tüm ihlallerin ülkede yaklaşan seçimler nedeniyle sistemli ve programlı yapıldığını belirten Suud, İsrail'in Amman Büyükleçisi'nin kovulmasını, Ürdün'ün Tel Aviv Büyükelçisi'nin geri çekilmesini ve iki ülke arasındaki gaz anlaşmasının feshedilmesini istedi.

Filistin Komisyonu olarak Kudüs hakkında mecliste açık oturum yapılmasını talep edeceklerini aktaran Suud, ayrıca "yüz karası" olarak nitelendirdiği Ürdün-İsrail arasında 1994'te imzalanan barış antlaşmasının da iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

- İsrail polisinin Aksa'ya son saldırısı

İsrail polisi, Harem-i Şerif'in içinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli atıldığı" iddiasıyla dün öğle namazının ardından Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlerine saldırmıştı.

Olayın ardından polis Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.

Mescid-i Aksa yetkilileri iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirtirken, Haremi Şerif’in Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.

İsrail polisi bu sabah Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 22:09
  1. Aksa
  2. Filistin Komisyonu
  3. Ürdün

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