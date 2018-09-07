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İsrail’den Temimi ailesine yurt dışı yasağı

Terör devleti İsrail, Avrupa ülkelerine giderek Filistin halkının direnişini anlatan bir dizi etkinliğe katılması planlanan “Filistinli Cesur Kız” Ahed et-Temimi ve ailesine yurt dışına çıkma yasağı getirdi.

07 Eylül 2018 Cuma 10:39
İsrail’den Temimi ailesine yurt dışı yasağı

İsrail makamlarının Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi, annesi Neriman ve babası Basim’e yurt dışına çıkış yasağı getirdiği bildirildi.

Ahed’in babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin, Ürdün üzerinden Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi, Filistin halkının direnişini ve İsrail’de tutuklanma deneyimini anlatmak üzere bir dizi etkinliğe katılmayı planladığını belirtti.

Baba Temimi, Filistin makamları tarafından İsrail’in Temimi ailesine yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bilgisi aldıklarını ifade ederek, “Biz cuma sabahı seyahate çıkmayı planlıyorduk. Ancak Filistin Hükümeti Sivil İşler Daire Başkanlığı bize İsrail’in çıkış yasağı getirdiğini bildirdi.” dedi.

Temimi, ancak Filistin yönetiminin İsrail tarafının dayandığı yasağın gerekçesine ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer vermediğini söyledi.

“FİLİSTİNLİ CESUR KIZ” AHED ET-TEMİMİ

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi ve annesi Neriman, 8 aylık tutukluluk süresinin ardından 29 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.

İsrail askerleri, Ahed'i 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman et-Temimi de kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görüntüleri yayınlanan Ahed et-Temimi, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed et-Temimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 10:39
  1. İstanbul
  2. ahed temimi
  3. Filistin
  4. İsrail
  5. Temimi ailesi

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    bu kıza dikkat edin israil ve yahudi lobilerinin şişirip reklam yaptığı bir figüren olabilir en son röportajında israil mahpushanelerinin reklamını yapmıştı
  • buratburat1 sa önce
    1 milyon erkeğin yüreğine sahip YİĞİT İSLAMIN YİĞİT EVLADI alnından gözyaşları ile öpüyorum
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