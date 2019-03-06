İsrail'in Afrika'daki Planlarıyla Mücadele Komisyonu Mısır'da toplandı - Suudi Arabistan'ın başkanlığını yaptığı "İsrail'in Afrika'daki Planlarıyla Mücadele Komisyonu" Arap Birliği'ndeki daimi üyeler seviyesinde toplandı

KAHİRE (AA) - Suudi Arabistan’ın başkanlığını yaptığı "İsrail’in Afrika’daki Planlarıyla Mücadele Komisyonu” Arap Birliği'ndeki daimi üyeler seviyesinde Mısır’ın başkenti Kahire’de toplandı. Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde bir araya gelen komisyon üyesi ülkelerin temsilcileri, İsrail’in Afrika’daki son faaliyetlerini değerlendirdi. Toplantıda İsrail’in Afrika kıtasında, Filistin davasına zarar verebilecek planlı faaliyetlerde bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin incelendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıntılı bilgiye yer verilmedi. Arap Birliği çatısı altında faaliyet gösteren dışişleri bakanları seviyesindeki komisyonda Suudi Arabistan, Sudan, Libya, Lübnan, Filistin ve Arap Birliği Genel Sekreterliği yer alıyor. Başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı komisyon, 2017 yılında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talebi doğrultusunda oluşturulmuştu.

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