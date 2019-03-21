“İsrail’in ABD’den daha iyi dostu yoktur”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İsrail’in en iyi dostu olduğunu söyledi.

Bölgesel tur kapsamında İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakan Pompeo, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki ofisinde bir araya geldi.

Pompeo, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’e hitaben yaptığı konuşmada, “Sen de biliyorsun ki İsrail’in ABD’den daha iyi dostu yok. Bu sadece lafta kalmıyor, kendi menfaatlerimiz için günlük olarak yaptığımız şey budur.” dedi.

ABD’nin bölge ve İsrail’in istikrarına önem verdiğini belirten Pompeo, “İsrail’in ve bölgenin istikrarı için tehlike oluşturan Hamas ve Hizbullah örgütleri hakkında (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile) konuştum. ABD’nin, düşman güçlerin bölgesel istikrarı aşındırmasını önlemek için ahlaki ve politik bir yükümlülüğü var. Biz de öyle yapacağız.” ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin de Pompeo’ya hitaben, “Yarın Lübnan’ı ziyaret edeceğini biliyoruz. Ancak şuna işaret etmek isterim, Lübnan’dan bahsettiğimiz zaman o ülkeyi Hizbullah’tan ayrı düşünemeyiz. Dolayısıyla Lübnan’dan İsrail’e yönelik bir şey olduğu zaman, Lübnan’ı sorumlu tutarız.” dedi.

İsrail’in Hizbullah’ın faaliyetleri hakkında endişeli olduğuna dikkati çeken Pompeo, “Her ne kadar biz durumu kontrol altına alsak da olup bitenden dolayı çok endişeliyiz. Bizim İranlılarla problemimiz var. Eminim ki siz bu konuyu başbakanla (Netanyahu) ile konuşmuşsunuzdur. Aynı zamanda Suriye’de yaşananlarla ilgili de problemimiz var.” ifadelerini kullandı.

Rivlin, İran’ın bölgedeki gücünün İsrail’i endişelendirdiğini vurgulayarak, “İranlıların Suriye, Lübnan ve Irak'ta yaptıkları ve sahip oldukları füze gücü, Irak'tan bile füze atma kabiliyeti bizi endişelendiren bir şey.” şeklinde konuştu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki duruma da değinen Rivlin, “Bizim için önemli olan, Gazze’deki Filistinliler ve oradaki durumları. Gazze’de, terör örgütleri mensubu 50-60 bin kişinin kontrolünde çok zor şartlarda iki milyon insan yaşıyor. Bizim terörist örgütlerle görüşmemiz mümkün değil. Ancak bize düşen bir şekilde birileriyle görüşmek. Bu konuda sorunu çözmek için Mısırlı arabulucular şu anda çalışıyor.” dedi.

Mısır, Katar ve BM bir süredir Filistinli gruplarla İsrail arasında "Gazze'deki gösterilerin durdurulması karşılığında bölgeye uygulanan ablukanın hafifletilmesine dayanan bir ateşkes sağlanması" için görüşmeler yürütüyor.

Bölgesel tur kapsamında, önce Kuveyt’i ziyaret eden ve ardından dün akşam İsrail’e gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun yarın da Lübnan’a geçmesi bekleniyor.