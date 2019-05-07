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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü:- "Medya, çatışmada taraf sayılmamalı ve asla meşru hedefler olmamalıdır"

07 Mayıs 2019 Salı 21:44
İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

PARİS (AA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

RSF'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki AA ofisinin de bulunduğu binaya cumartesi günü en az 5 roketle hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda binanın tamamen yıkıldığı hatırlatıldı.

Ofisin bulunduğu binanın yıkılmasına rağmen AA personelinin çalışmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Medya, çatışmada taraf sayılmamalı ve asla meşru hedefler olmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, 4 Mayıs Cumartesi günü, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 21:44
  1. Anadolu Ajansı
  2. İsrail
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  4. saldırı
  5. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF)

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