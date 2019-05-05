0553 313 94 23

İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir:- "Sendika, AA ofisini hedef alan İsrail'in hesap vermesi için çalışacak"

05 Mayıs 2019 Pazar 17:54
İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

RAMALLAH (AA) - Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binaya yönelik düzenlediği saldırıdan dolayı İsrail ordusunun hesap vermesi için çalışacaklarını belirtti.

Nasır Ebu Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

Filistin'de ve uluslararası düzeyde AA'ya ve orada çalışan gazetecilere karşı bu suçu işleyenlerin yargılanması için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Ebu Bekir, "Sendika, AA ofisini hedef alan İsrail'in hesap vermesi için çalışacak." dedi.

İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 17:54
  1. İsrail
  2. sendika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray’ın derbi 11’i belli oldu
    1. Galatasaray’ın derbi 11’i belli oldu
    2. 300 kilo dondurma satırla kesilerek..
    3. Trafik kazası Anadolu Otoyolu'nda..
    4. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 -..
    5. İsrail Gazze’de bir binayı daha vurdu:..
    6. Başkan Gürkan Kitap Fuarını gezdi
    7. Kakava ateşi sağanak altında yandı
    8. Kalp krizi geçiren uzman çavuşa..
    9. Göztepe kazanmaya devam ediyor
    10. Gönen’de hıdrellez coşkusu
    11. Okul Öncesi Eğitim Zirvesi Harbiye’de..
    12. Manyas’ta camilerde mukabele okunmaya..
    13. Kokainle yakalanan genç tutuklandı
    14. İsrail güvenlik kabinesinden Gazze..
    15. Suya kapılan 2 çocuğundan birini..
    16. Yüksekova’nın düşman işgalinden..
    17. Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 -..
    18. Altun'dan "ramazan" paylaşımı
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    20. Galatasaray-Beşiktaş
    21. Malatyaspor'dan Avrupa yolunda kritik..
    22. Yıldız Ramazan ayı mesajı yayınladı
    23. AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    24. Şehitlerimizi uğurluyoruz
    25. Beşiktaş’ın 11’i belli oldu
    26. Yazar Yakup Tosun, okuyucuları ile..
    27. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 -..
    28. İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı..
    29. Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes..
    30. Mardin’de 8 bin yıllık gelenek:..
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler