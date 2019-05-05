İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir:- "Sendika, AA ofisini hedef alan İsrail'in hesap vermesi için çalışacak"

RAMALLAH (AA) - Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binaya yönelik düzenlediği saldırıdan dolayı İsrail ordusunun hesap vermesi için çalışacaklarını belirtti. Nasır Ebu Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını ifade etti. Filistin'de ve uluslararası düzeyde AA'ya ve orada çalışan gazetecilere karşı bu suçu işleyenlerin yargılanması için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Ebu Bekir, "Sendika, AA ofisini hedef alan İsrail'in hesap vermesi için çalışacak." dedi. İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.







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